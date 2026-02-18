VIDEO: Científicos se sorprenden tras captar a un tiburón en la Antártica

Un tiburón fue captado en aguas de la Antártida, sorprendiendo a la comunidad científica y planteando dudas sobre el impacto del cambio climático.

CIUDAD DE MÉXICO.- Un tiburón de gran tamaño fue registrado en enero de 2025 cerca de la península Antártica, en una zona próxima a las islas Shetland del Sur. El ejemplar, estimado entre tres y cuatro metros de longitud, apareció a unos 490 metros de profundidad, en aguas donde hasta ahora no se habían documentado tiburones.

La cámara que captó las imágenes estaba instalada en el Océano Antártico, también conocido como Océano Austral, en un área caracterizada por su baja luminosidad y temperaturas cercanas a los 34 grados Fahrenheit. En el mismo encuadre se observó una raya inmóvil en el fondo marino, especie cuya presencia en la región ya estaba confirmada.

El hallazgo sugiere que los tiburones podrían habitar zonas más frías de lo que se pensaba. Se plantea la posibilidad de que el cambio climático y el calentamiento de los océanos estén modificando las áreas de distribución de estas especies, aunque los datos disponibles en la región son limitados debido a su lejanía y a las dificultades logísticas para realizar investigaciones.

Condiciones del océano

El Océano Antártico presenta una fuerte estratificación hasta los 1.000 metros de profundidad, producto de la interacción entre aguas frías y densas en el fondo y el agua dulce proveniente del deshielo en la superficie. El tiburón se mantuvo en la capa más cálida de este sistema, lo que podría explicar su presencia en esa franja.

Los especialistas consideran que otros tiburones podrían habitar a profundidades similares, alimentándose de restos de ballenas, calamares y otras especies que se hunden en el lecho marino. Sin embargo, la escasez de cámaras de investigación en esas condiciones limita el conocimiento sobre la fauna local.

Las investigaciones en aguas antárticas suelen concentrarse en los meses de verano austral, entre diciembre y febrero, cuando las condiciones permiten desplegar equipos en zonas de difícil acceso.

La situación de la Antártida por el cambio climático

La Antártida atraviesa una crisis climática sin precedentes, marcada por récords de deshielo y mínimos históricos en la extensión de su hielo marino.

En septiembre de 2025, investigadores reportaron que el hielo marino de la Antártida alcanzó su tercer nivel invernal más bajo en casi 50 años de monitoreo satelital, lo que evidencia la creciente influencia del cambio climático en el polo sur.

Mínimos históricos

En 2024, científicos documentaron una disminución de 2.2 millones de kilómetros cuadrados de hielo marino alrededor del continente, un nivel récord que sorprendió a la comunidad científica y que fue atribuido directamente al impacto del calentamiento global.

El desprendimiento acelerado de icebergs y el derretimiento del hielo están alterando la salinidad del agua y los ecosistemas marinos, afectando a millones de especies. Aunque la liberación de nutrientes puede beneficiar a algunos organismos, el cambio en la estabilidad del continente representa un riesgo ambiental de gran escala.

Con información de EXCÉLSIOR