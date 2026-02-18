VIDEO: Descubren a deportista chino con su amante y la novia la agarra a golpes

El atleta llevaba tres años con su pareja y ella lo cachó en una cita romántica con otra mujer en un restaurante

CIUDAD DE MÉXICO.-Un reconocido deportista chino fue sorprendido por su novia mientras disfrutaba de una cita romántica con su amante. Al descubrir la traición, la mujer reaccionó de forma violenta arremetiendo contra ambos, momento que fue captado en video por uno de los comensales presentes en el establecimiento.

De acuerdo con los testimonios de quienes presenciaron la escena, el atleta se encontraba cenando cuando su pareja formal, con quien mantenía una relación de tres años, irrumpió en el restaurante para encararlo. Ante la mirada atónita de los clientes, un testigo ubicado en una mesa cercana decidió documentar el altercado con su teléfono celular.

En las imágenes se observa al deportista intentando confrontar a su pareja, mientras la acompañante señalada como la amante permanece inicialmente en calma. Sin embargo, la situación escaló rápidamente cuando la novia perdió los estribos y comenzó a agredir a los dos. En un momento de furia, la mujer sujetó del cabello a la supuesta amante hasta derribarla al suelo, donde continuó forcejeando con ella.

#Deportistachino #infidelidad ♬ sonido original – EjeCentral @ejecentral En plena celebración se viralizó el momento en el que un deportista profesional le estuvo siendo infiel a su novia con otra mujer. La novia se veía sumamente alterada y no le importó asustar a los comensales. #China

A pesar de que el novio intentó detener la agresión, sus esfuerzos fueron inútiles hasta que una tercera persona se acercó para intentar calmar a la agresora. Aunque finalmente decidió soltarla, la novia le propinó varias patadas mientras continuaba lanzando reclamos, punto en el cual concluye la grabación.

El incidente generó un intenso debate entre los internautas, cuyas opiniones se dividieron drásticamente. Mientras algunos usuarios defendieron la reacción de la mujer y culparon a la amante por involucrarse en una relación establecida, otros condenaron el uso de la violencia y el hecho de que el ataque se centrara en la tercera persona en discordia. Entre los comentarios más destacados en redes sociales se leen posturas como: «¿Por qué los engañados nunca atacan directamente al infiel?», «siendo un deportista famoso, dudo que la amante no supiera que tenía pareja» y «siempre terminan atacando a la mujer en lugar de al responsable».

Con información de EXCÉLSIOR