Alcaldesa niega daño al mangle por hotel en la Laguna del Carpintero

Por. Cynthia Gallardo

La Razón

TAMPICO, TAMAULIPAS.- Luego de que el colectivo Rescatemos la Laguna entregó un oficio en oposición a la construcción de un hotel en la Laguna del Carpintero, la presidenta municipal de Tampico, Mónica Villarreal Anaya, descartó afectaciones al mangle.

“Ahí creo que hay un malentendido en la ubicación donde estaría el hotel. Hace días, platicando con el secretario de Obras Públicas, le pedí que fuéramos exactamente al espacio que las personas visualizan. Están pensando que es un área donde se impacta al mangle. En ese terreno, que son 2.6 hectáreas, no hay mangle y tienen ya un proyecto donde se va a hacer una restitución: se desincorporan 10 hectáreas y se van a utilizar 2.6 para el hotel”

La alcaldesa dijo que dentro de las 2.6 hectáreas consideradas para el desarrollo se contempla un área de restauración de mangle y que el proyecto cuenta con permiso de Manifestación de Impacto Ambiental.

“Este pronunciamiento se basa en desconocimiento del proyecto”

En otro tema, Villarreal Anaya informó que David Granados Ramírez asumirá la autoridad de la administración del Centro Histórico de Tampico, una vez que se publique el decreto correspondiente.

“Ya salió la publicación; el Congreso autorizó la Autoridad del Centro Histórico. Estamos esperando la publicación en el Periódico Oficial y, una vez que esté, vamos a hacer el nombramiento. David Granados va a estar ocupando el cargo»

Por último, la alcaldesa dio a conocer que, a través del ITIFE se invertirán 13 millones de pesos en la rehabilitación de techumbres y aulas en ocho escuelas de Tampico como parte del programa de mejora de infraestructura educativa del municipio.