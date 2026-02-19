Ban-Bot: el robot que cuida a adultos mayores compite en Infomatrix Tampico

El robot cuenta con puerto de carga posterior, autonomía hasta de 12 horas y la posibilidad de instalar estaciones de carga en casa.

Por. Cynthia Gallardo

La Razón

TAMPICO, TAMAULIPAS.- Tras obtener medalla de oro en la Feria Internacional de Ciencia en Tailandia con la versión 3 de Ban-Bot, el robot humanoide asistente con Inteligencia Artificial enfocado a la geriatría, Fernando Banda Rodríguez y Sofía Ximena Vargas Torres, estudiantes de quinto cuatrimestre de Mecatrónica de la Universidad Tecnológica de Altamira, participan en el concurso Infomatrix Golfo Norte 2026, impulsado por la Sociedad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología (Solacyt) en Tampico.

El proyecto integra la Inteligencia Artificial Gemini 2.5, lo que permite al robot mapear en tercera dimensión el entorno del hogar mediante dos sensores, para desplazarse y asistir al usuario de forma segura.

“Sabemos que los adultos mayores tienen muchísimos problemas para interactuar con la tecnología y con la Inteligencia Artificial, se les hace un poquito difícil usar los celulares. Ban-Bot tiene un sistema motriz con el cual puede pasar las pastillas, puede pasar un vaso de agua al adulto mayor para recordarle cuándo tiene que seguir su tratamiento. Lo que podría ser es que el hijo compre Ban-Bot y programe los horarios de pastillas y agua”

El robot además apoya a personal médico, tendría un costo superior a los 20 mil pesos, aunque sus creadores consideran que a largo plazo disminuiría gastos de cuidados en casa y hospitales.

“El proyecto está en 20 mil pesos, pero recientemente hicimos la adquisición de una tarjeta más potente, una Jetson Nano NX Súper. Estas tarjetas las tienen algunos robots en China y en Estados Unidos; nos sirven muchísimo porque ocupamos velocidad en los movimientos para que sean más humanos y articulados”

Dijo que el prototipo también puede auxiliar en entornos hospitalarios.

“Muchas veces se llenan los hospitales y el personal no se da abasto para atender a los pacientes. Ban-Bot puede ir a una sala, conectarse a la red del hospital, monitorear y, cuando ocurra un percance, mandar una alerta”

Banda Rodríguez explicó que Ban-Bot puede programarse para mantener conversaciones con personas adultas mayores con Alzheimer, con el fin de ayudarles a recordar vivencias.

Finalmente, dio a conocer que el equipo de estudiantes ya trabaja en la versión 4 de Ban-Bot con mejoras en movilidad, velocidad de respuesta y capacidad de interacción, buscando que el robot deje de ser un prototipo y se convierta en una herramienta real de apoyo en el cuidado de pacientes.