Blindan penal de Altamira contra el sarampión; vacunan a 617 internos

Por. Oscar Figueroa

La Razón

ALTAMIRA, TAMAULIPAS.- Un total de 617 personas privadas de la libertad (PPL) en el Centro de Ejecución de Sanciones (CEDES) de Altamira recibieron la vacuna contra el sarampión.

Esta jornada de inmunización tiene como objetivo la prevención de brotes epidemiológicos dentro del centro penitenciario, el cual es un espacio prioritario para el control de enfermedades.

Durante la actividad, el personal de enfermería aplicó las dosis bajo una supervisión estricta y con apego a los protocolos sanitarios vigentes.

Estas medidas de salud pública reducen de forma directa el riesgo de contagios y fortalecen la vigilancia sanitaria en favor de los internos.

El sistema penitenciario busca mantener condiciones de bienestar y evitar crisis de salud en el interior del inmueble.

Esta jornada en el CEDES se suma a la que realiza la Jurisdicción Sanitaria Número 12 en la región sur.

El director del Distrito de Salud para el Bienestar, Carlos Arturo Juárez del Ángel, informó que la respuesta ciudadana es positiva y el flujo de personas en los módulos de vacunación es constante.

Diariamente son atendidas más de 400 personas en el módulo de la zona centro de Altamira.

Hasta el momento, el personal de salud aplicó un promedio de 3,800 vacunas, una cifra que incluye la dosis doble viral (sarampión y rubéola) y la triple viral (sarampión, rubéola y parotiditis).

Las brigadas de salud también trabajan en completar los esquemas de vacunación de la población. Estas labores garantizan que el distrito se mantenga libre de casos de sarampión de manera autóctona.