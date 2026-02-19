Destrozó su Mustang al impactarse atrás de un Toyota Yaris

Peritos de tránsito se movilizaron para tomar conocimiento del percance, suscitado a la tarde de este jueves sobre la Avenida de la Industria

Por. Otilio Núñez

ALTAMIRA, TAMAULIPAS.- El conductor de un Mustang destrozó su unidad, al estrellarse en la parte trasera de otro vehículo, cuando según la versión del mismo tripulante la otra unidad involucrada dio vuelta en lugar prohibido, percance en el que por fortuna no se reportaron personas lesionadas.

Peritos de tránsito se movilizaron para tomar conocimiento del incidente, suscitado a la tarde de este jueves sobre la Avenida de la Industria frente al negocio Dairy Queen, poco antes de llegar a la línea divisoria con el municipio de Tampico.

En el fuerte accidente se vieron involucrados la unidad Ford Mustang color negro con placas de Tamaulipas, que procedía de Altamira con rumbo a Tampico.

El automóvil en referencia se impactó con un Toyota Yaris color gris, quedando el Mustang prácticamente destrozado del frente, por lo que los peritos en materia de vialidad procedieron a firmar un acuerdo voluntario entre los involucrados para la reparación de los daños materiales generados.