Evita choque pero se estrella con puesto de tacos

El accidente tuvo lugar la tarde del jueves en la intersección de las calles Rosalío Bustamante con Volantín de la colonia Del Pueblo.

Por. Benigno Solís/La Razón

TAMPICO, TAMAULIPAS.- Contra un puesto de tacos, se impactó un chofer de ruta luego de evitar chocar con otra unidad, en calles de la colonia Del Pueblo en Tampico.

El puesto cayó encima del vehículo del transporte público.

Pese a lo sucedido, no hubo personas lesionadas.

El Chevrolet Beat de la ruta Centro Colonias circulaba por la calle Bustamante y una vez que llegó a ese cruce, una camioneta Chevrolet azul intentó atravesar la arteria al transitar por la Volantín.

El operador del transporte público reaccionó a tiempo, efectuando una maniobra para evitar el impacto con el otro vehículo pero al hacerlo perdió el control del volante, saliendo proyectado hacia un puesto de tacos al cual derribó para desplomarse encima del Chevrolet.

Pasajeros y chofer salieron ilesos pero se llevaron un fuerte susto por lo sucedido.

El coche de ruta resultó con daños en la carrocería mientras que el puesto también quedó afectado.

Al sitio llegaron elementos de Tránsito de Tampico para tomar conocimiento del hecho vial.