Hombre es condenado a más de 172 años por graves delitos

Los hechos se registraron en diversas ocasiones en el período comprendido entre el 20 de julio de 2021 y el 2 de septiembre del año 2024

Por. Benigno Solís/La Razón

TAMPICO, TAMAULIPAS.- Por los delitos de abuso sexual agravado y violación agravada, cometidos en perjuicio de una adolescente en Tampico, un hombre fue condenado a más de 172 años de prisión.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas dio a conocer que el agente del Ministerio Público logró que un tribunal de enjuiciamiento condenara a 172 años y 9 meses de prisión a Eduardo «R» por su responsabilidad en esos delitos.

Derivado de las investigaciones y pruebas presentadas por el Ministerio Público, se acreditó la responsabilidad del hoy sentenciado por los delitos imputados en perjuicio de la víctima.

Los hechos se registraron en diversas ocasiones en el período comprendido entre el 20 de julio de 2021 y el 2 de septiembre del año 2024, al interior de un domicilio ubicado en una colonia en las inmediaciones de ese municipio.

Durante la audiencia de juicio oral, la autoridad judicial dictó el fallo condenatorio, imponiendo además el pago de una multa por la cantidad de 26 mil, 394.75 pesos.

Asimismo, impuso el pago por concepto de reparación del daño por la cantidad de 76 mil, 949 pesos.