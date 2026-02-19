Inauguran primera Cumbre Logística “Los Laredos 2026”

Se posiciona Nuevo Laredo como Eje Binacional del Comercio Exterior en México al ser sede de la primer Cumbre Ligística Los Laredos 2026

Staff

EXPRESO-LA RAZON

NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS.- Con la participación de líderes del comercio exterior, transporte, industria automotriz, logística y sector aduanero de México y Estados Unidos, Nuevo Laredo inauguró la Primera Cumbre Logística “Los Laredos” 2026, un encuentro binacional que coloca a esta frontera en el centro de la agenda económica de América del Norte.

El evento, encabezado por la presidenta municipal Carmen Lilia Canturosas Villarreal, reunió a autoridades de los tres órdenes de gobierno, organismos empresariales, especialistas del sector y representantes académicos en el Centro Cultural de Nuevo Laredo, consolidando a la región como el principal punto estratégico del comercio terrestre entre México y Estados Unidos.

La frontera que concentra más del 40 por ciento del comercio terrestre entre México y Estados Unidos, logró unir a los principales representantes de los organismos del comercio exterior mexicano como Gabriel Padilla Maya, Director Industria Nacional de Autopartes; Julio Rodríguez Trigueros, Vicepresidente Comercio Exterior CANACINTRA; Ernesto Gaytán Palomo, Vicepresidente Nacional CANACAR; Francisco Javier de Jesus Lagunes, Presidente Nacional Asistente Inteligente de Comercio Exterior (ANIERM) y Maria de los Dolores Muñoz, Presidente Nacional AMACARGA.

Tras una emotiva ceremonía, donde junto a líderes empresariales, la alcaldesa cortó el listón para dar inicio a esta cumbre, destacó que este evento busca consolidar una plataforma permanente de diálogo y vinculación para fortalecer la competitividad regional ante la reconfiguración de las cadenas globales de suministro.

“Nuevo Laredo es hoy el principal puerto terrestre de América Latina y la capital aduanera del país.

Esta cumbre abre una nueva etapa de coordinación binacional para fortalecer el comercio exterior con visión estratégica y de largo plazo”, señaló.

Resaltó que esta nueva era de desarrollo que vive Nuevo Laredo, ha sido gracias a la buena cooperación con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y el gobernador Américo Villarreal Anaya, quienes han sido clave para concretar proyectos de gran relevancia como la ANAM y la ampliación del Puente del Comercio Mundial.

“Nuestro reconocimiento y gratitud al Gobernador del Estado, el Dr. Américo Villarreal Anaya; gracias a su respaldo y a la alineación de esfuerzos entre el Estado y el Gobierno Municipal, hoy estamos consolidando proyectos de infraestructura y logística que garantizan que Nuevo Laredo y Tamaulipas sigan siendo la principal puerta comercial de México hacia el mundo”, indicó.

La presidenta municipal, junto al mayor de Laredo, Texas, Víctor Treviño, el teniente coronel Eric Salinas, Director de la Aduana de Nuevo Laredo y Nelson Balido, presidente nacional del Consejo de Comercio y Seguridad Fronteriza, encabezaron el primer panel donde el diálogo se enfocó en seguridad fronteriza, modernización aduanera, infraestructura estratégica y coordinación para consolidar a la región de los Dos Laredos como el principal corredor comercial del continente.

El programa contó con conferencias magistrales, paneles sectoriales, encuentros de negocios B2B, exhibición de soluciones tecnológicas, talleres especializados y espacios de networking, además de actividades de integración como el Torneo de Golf y el tradicional Abrazo Binacional.

Uno de los ejes temáticos centrales es el impacto de la llegada de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) a Nuevo Laredo y su coordinación con autoridades estadounidenses, en un contexto de relocalización industrial y fortalecimiento del bloque económico de América del Norte.

La cumbre también integra a organismos estratégicos como la Asociación de Agentes Aduanales, CANACAR, CENSECAR, ATC e INDEX, así como a instituciones académicas como la Universidad Autónoma de Tamaulipas, Tecmilenio, la Universidad Tecnológica y el Instituto Tecnológico de Nuevo Laredo, con el objetivo de vincular el desarrollo logístico con la formación de capital humano especializado.

Con esta primera edición, el Gobierno Municipal proyecta institucionalizar la cumbre como un espacio anual de alto nivel que articule inversión, infraestructura, talento y cooperación binacional, posicionando a Nuevo Laredo como un nodo estratégico en la integración económica regional y en la agenda nacional de comercio exterior.