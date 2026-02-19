La gravedad del daño definirá la prioridad en la atención de socavones

Por. Mario Prieto

TAMPICO, TAMAULIPAS.- Con una inversión de 105 millones de pesos, el Gobierno del Estado implementó un programa para atender la problemática de socavones en Tampico y Ciudad Madero, bajo un criterio técnico que establece que la intervención se realizará en función de la magnitud del problema y el nivel de riesgo que represente para la población.

El secretario de Recursos Hidráulicos para el Desarrollo Social, Ing.Raúl Quiroga Álvarez, explicó que los trabajos se enfocarán principalmente en aquellos socavones que, por su tamaño, ubicación y condiciones, puedan generar afectaciones estructurales, riesgos a la seguridad ciudadana o impactos a la salud pública, especialmente cuando se detectan descargas de aguas residuales hacia la vía pública.

Señaló que la atención de esta problemática requirió una coordinación interinstitucional, luego de que el alcance del fenómeno superara la capacidad de respuesta inicial del organismo operador, lo que derivó en la intervención de los gobiernos municipales y, posteriormente, en el respaldo directo del Ejecutivo estatal mediante la instalación de una mesa de trabajo.

Como parte de las acciones en curso, ya se desarrollan trabajos de rehabilitación en la calle México de la colonia Laguna de la Puerta y en la calle Burgos de la colonia Volantín, en el municipio de Tampico, así como en la calle Sinaloa de la colonia Unidad Nacional, en Ciudad Madero.

Finalmente, se informó que a través de esta inversión se contempla la atención de 37 socavones en Tampico y 17 en Ciudad Madero,