Menores denuncian a sus padres por violentos

Una niña y su hermanito de brazos fueron rescatados por agentes de la Estatal: sus progenitores les daban mala vida

Por Alfredo Peña

Expreso – La Razón

CIUDAD VICTORIA, TAM.- Elementos de la Guardia Estatal rescataron a una menor de seis años y a su hermana de dos meses, quienes eran víctimas de violencia por parte de su familia.

De acuerdo con información de la Secretaría de Seguridad Pública, los hechos ocurrieron en el fraccionamiento Arboladas, ubicado al oriente de la ciudad, en la periferia.

En el operativo, los oficiales detuvieron a una pareja y a una familiar de estos, quienes quedaron a disposición de las autoridades correspondientes.

Según el reporte, la niña de seis años fue quien denunció a sus padres por la violencia que ejercían contra ella y su hermana, lo que motivó el traslado de los agentes al lugar y la posterior detención de los presuntos agresores.