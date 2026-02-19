Multa PC a Jardines del Recuerdo por uso de pirotecnia en sepelio

El coordinador estatal, Luis Gerardo González de la Fuente, informó que tras los hechos se llevó a cabo una inspección formal en el lugar, donde se detectó que no contaban con el permiso correspondiente para la quema de fuegos artificiales

Por Antonio H. Mandujano

Expreso-La Razón

Tras el suceso ocurrido durante un sepelio realizado el pasado 30 de enero de 2026 en el panteón de Jardines del Rencuentro, de Cd. Victoria, donde el uso de pirotecnia dejó un saldo de 10 personas lesionadas, la Coordinación Estatal de Protección Civil (PC) confirmó a Expreso que dicho espacio fue multado por casi 50 mil pesos.

El coordinador estatal, Luis Gerardo González de la Fuente, informó que tras los hechos se llevó a cabo una inspección formal en el lugar, donde se detectó que no contaban con el permiso correspondiente para la quema de fuegos artificiales.

“Sí se realizó la inspección y se determinó que no contaban con un permiso para quema de pirotecnia. Este permiso, por ejemplo, iglesias o salones de eventos nos lo piden y nos indican cuánta y qué tipo de pirotecnia y a quién se la compraron”, explicó.

Así también, el funcionario detalló que cualquier evento donde se pretenda utilizar pirotecnia debe solicitar autorización previa ante Protección Civil, especificando cantidad, tipo de artefactos y proveedor, con el fin de verificar que cumpla con la normativa vigente y reducir riesgos.

▶️El incidente

Fue el 30 de enero del 2026, que un sepelio en el Panteón Privado Jardines del Reencuentro, ubicado sobre el libramiento Naciones Unidas al norte de Ciudad Victoria, terminó en tragedia cuando una explosión de pirotecnia dejó al menos 10 personas lesionadas, tres de ellas en estado grave.

De acuerdo con reportes oficiales y testimonios, familiares y amigos del fallecido utilizaron cohetes y otros artefactos para despedirlo.

El accidente ocurrió cuando una chispa alcanzó una bolsa que contenía varios cohetes, lo que provocó una detonación que causó quemaduras, golpes y diversas lesiones entre los asistentes, incluidos al menos dos menores de edad; uno de ellos, de entre 8 y 9 años, con heridas de consideración.

Al lugar acudieron elementos de la Cruz Roja, el Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM), Protección Civil estatal y municipal, así como la Guardia Estatal, quienes brindaron atención prehospitalaria y trasladaron a los heridos a distintos hospitales de la capital.

Las autoridades confirmaron que no existía permiso ni autorización para el uso de pirotecnia durante el evento, por lo que se inició una investigación por manejo inadecuado de explosivos en un espacio concurrido y por la falta de medidas de seguridad.

Por tanto, Protección Civil no descartó sanciones adicionales, tanto administrativas como penales, contra los responsables, y reiteró que la pirotecnia en ceremonias funerarias no está permitida sin autorización expresa de las autoridades municipales y estatales.