Patean a therian en avenida de Tampico

Por. Benigno Solís/La Razón
TAMPICO, TAMAULIPAS. Una persona que se identifica como therian cocodrilo, fue aparentemente agredida en una avenida de Tampico.
Fue en un cruce de la avenida Ejército Mexicano donde un transeúnte patea a la persona que cruzaba con sus piernas y manos en el suelo esa arteria.
El therian iba sobre un paso peatonal y junto a él se ve a otras personas caminando cerca de él.
Un joven que también trataba de pasar pero en sentido contrario, vio a la persona identificada como cocodrilo y sin pensarlo dos veces le propina una patada.
Lo anterior quedó captado en video.
Se desconoce si se trató de algo acordado o actuado o si realmente fue resultado del enojo por parte del ciudadano.