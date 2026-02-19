Rescatan pelícano en Playa Miramar, reportan que sufrió una lesión en el ala

Por José Luis Rodríguez Castro

Expreso La Razón

CIUDAD MADERO, TAM.- Un pelícano fue rescatado tras presentar una lesión en el ala mientras se encontraba en la orilla de la playa Miramar, en Ciudad Madero.

Los salvavidas locales intervinieron de manera inmediata, asegurando al ave y evitando que sufriera daños adicionales debido a la marea o la presencia de bañistas.

Después del rescate, el pelícano fue trasladado a las instalaciones de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), donde especialistas evaluarán su estado de salud y definirán el tratamiento necesario para su recuperación.