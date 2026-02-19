Roban 400 mil pesos en medicamento de sucursal norte de «Farmacias Benavides»

La Fiscalía General de Justicia zona sur dio a conocer qué a través de la central de emergencias C-5, les fue notificado el atraco en horas de la madrugada

Por. Mario Prieto

TAMPICO, TAMAULIPAS.- Un monto aproximado a los 400 mil pesos en medicamento, fue robado del área de refrigeración en una de las sucursales de «Farmacias Benavides», ubicada a un par de cuadras de la Delegación Municipal zona norte de Tampico.

La Fiscalía General de Justicia zona sur dio a conocer qué a través de la central de emergencias C-5, les fue notificado el atraco en horas de la madrugada, en el negocio ubicado en calle Josefa Ortiz de Domínguez 603 esquina con Cuarta Avenida de la colonia Laguna de la Puerta.

La gerente de la sucursal notificó a los elementos de la Policía Investigadora que tomaron conocimiento del ilícito, que poco después de las 2 de la madrugada fue alertada por un supervisor sobre el robo, y al llegar al lugar constató que un cristal estaba roto.

Mediante una revisión primaria en el interior, se percató del robo de aproximadamente 50 ampolletas de insulina de diferentes marcas, que fueron sustraídas del área de refrigeración ubicada detrás del mostrador, cuyo costo oscila en los 400 mil pesos, sin que notara algún otro faltante, iniciando las autoridades las investigaciones para tratar de esclarecer este cuantioso atraco.