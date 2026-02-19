Se enciman en el 8 Zacatecas

El aparatoso percance vial dejó un saldo de cuatro personas lesionadas y dos unidades trepadas en el camellón con serios daños

Por Alejandro Dávila

Expreso – La Razón

CIUDAD VICTORIA, TAM.- Cuatro personas lesionadas entre ellas un menor de edad y daños materiales de consideración es el saldo que dejó un aparatoso choque registrado en el bulevar Tamaulipas y la calle Zacatecas.

Cerca de las 16:30 horas dos ambulancias del centro regulador de urgencias médicas CRUM se trasladaron a esta intersección para darle los primeros auxilios a tres adultos y un pequeño quienes resultaron con algunas contusiones.

Gracias a que ninguno de estos era de consideración no fue necesario su traslado a un nosocomio.

Por su parte el perito en turno detalló en su informe que una de las unidades involucradas es un Nissan Sentra el cual era conducido por una mujer la cual se hacía acompañar del menor.

Explicó al perito que se encontraba haciendo alto sobre la calle Zacatecas en posición de poniente a oriente y al ponerse el semáforo en verde reinició su marcha y fue impactada por una camioneta.

Se trata de una Jeep Liberty la cual era guiada de norte a sur por un jovencito quien argumentó que tenía la luz verde a su favor cuando el carro le salió de la nada.

Luego del encontronazo ambas unidades se proyectaron al camellón central y golpearon en la base del semáforo que por suerte no presento fallas.

Fueron los mismos involucrados quienes llamaron al 911para pedir el apoyo de paramédicos y la intervención de las autoridades.