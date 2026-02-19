Sin escurrimientos a presas; recesión pluvial se extendería hasta junio en Tamaulipas

La Entidad se ubica en un periodo en el que no se esperan lluvias suficientes para generar escurrimientos hacia las presas del estado

Por Antonio H. Mandujano

Expreso-La Razón

CIUDAD VICTORIA, TAM.- Desde que terminó la temporada de ciclones y huracanes 2025, el pasado mes de septiembre del año citado, Tamaulipas se enfrenta a una recesión pluvial que podría prolongarse hasta junio, cuando nuevamente la temporada alta de lluvias retorne a la cuenca del Golfo de México.

Y por lo pronto, la Entidad se ubica en un periodo en el que no se esperan lluvias suficientes para generar escurrimientos hacia las presas del estado.

Y ante este tema, el secretario de Recursos Hidráulicos para el Desarrollo Social, Raúl Quiroga Álvarez, informó que actualmente no hay entradas de agua provenientes de los ríos, por lo que los embalses han comenzado a descender de manera paulatina debido a las extracciones para uso público urbano y agrícola.

“Ya no hay entradas de agua de los ríos; hay extracciones para el uso público urbano y para los distritos de riego. Sí está empezando a bajar poco a poco, pero nada que nos alarme, tenemos muy buenos niveles”, señaló.

El funcionario explicó que esta etapa seca es parte del comportamiento climático de la región y que, mientras no se presenten lluvias importantes en la cuenca, las presas dependerán únicamente del almacenamiento disponible.

Pese a la falta de escurrimientos, aseguró que no existe riesgo para el abasto de agua a la población, ya que la mayoría de los embalses en Tamaulipas mantienen niveles suficientes para atender el consumo doméstico y las actividades agrícolas donde hay disponibilidad.

Sin embargo, en la frontera la situación es distinta, pues en el caso del Distrito de Riego 025, precisó que no se cuenta con agua para riego debido a la baja disponibilidad en su fuente de abastecimiento, aunque reiteró que el suministro para la ciudadanía está garantizado.

Así también, mencionó sobre el compromiso de entrega de agua a Estados Unidos, que es un asunto federal donde Tamaulipas sólo acatar órdenes, ya que México mantiene un acuerdo internacional cuya administración corresponde al Gobierno de la República.

Por último, dijo que mientras la recesión pluvial continúe, las presas seguirán sin recibir aportaciones naturales, aunque insistió en que, por ahora, la situación se mantiene bajo control.