Therian falsos creados con IA confunden a usuarios en Victoria

Por Raúl López García

Expreso-La Razón

CIUDAD VICTORIA, TAM.- Una imagen que muestra a supuestos therian reunidos en el Patinadero comenzó a circular en grupos de WhatsApp y Facebook en Ciudad Victoria, lo que generó sorpresa y especulación entre usuarios.

Aunque el lugar es real y ampliamente identificado en la capital, la autenticidad de los personajes fue puesta en duda. Para verificarla, la imagen fue sometida a análisis mediante cuatro generadores de Inteligencia Artificial.

Tres de estas plataformas señalaron que la fotografía parecía auténtica. Sin embargo, el sistema Google Gemini detectó patrones y sellos digitales asociados a herramientas de generación visual utilizadas por Google.

El análisis permitió concluir que la imagen del sitio corresponde a una fotografía real del Patinadero, pero los personajes fueron añadidos posteriormente mediante Inteligencia Artificial.

Entre los indicios destacan ligeras distorsiones en manos y sombras, además de inconsistencias en integración de luz, detalles que suelen presentarse en montajes generados por algoritmos.

El caso evidencia el nivel de sofisticación que han alcanzado estas tecnologías y la facilidad con la que pueden provocar confusión. La recomendación es clara: antes de compartir contenido viral, conviene verificar su origen y autenticidad.