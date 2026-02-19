Tras alta médica, mujer internada por agresiones se fuga de su hogar en Tampico

Existe riesgo de recaída, reconoce el Hospital Psiquiátrico

Por. Cynthia Gallardo

La Razón

TAMPICO, TAMAULIPA.S- Después de ser dada de alta del Hospital Psiquiátrico, una mujer volvió a escapar de su hogar.

Las autoridades piden el apoyo ciudadano para ubicarla y garantizar su atención.

Eskarlet “N” fue dada de alta del Hospital Psiquiátrico de Tampico el pasado fin de semana, tras cumplir con su tratamiento médico luego de ser internada por agresiones a la ciudadanía en vía pública el 16 de enero.

Su custodia quedó a cargo de la familia, informó Alejandro Cruz Rosas, director del nosocomio.

“Del hospital, no… ella está dada de alta. Es una situación familiar, ya no es nuestra. El fin de semana, todo bien… evolucionó bien, se recuperó, se estabilizó y se le entregó a la familia”

El directivo del Hospital Psiquiátrico expresó que el hospital otorgó tratamiento médico y programó una cita de seguimiento en menos de tres semanas, aunque reconoció que existe riesgo latente de recaída.

“Tuvo un cambio favorable en la revisión de síntomas, se estabilizó y todo mejoró. La cuestión es entender que tiene un daño por consumo de sustancias, lo que limita su capacidad cognitiva y el funcionamiento que esperaríamos tras la recuperación”

En tanto, la procuradora del Sistema DIF Tampico, Dulce Imelda Marcial Cruz, reveló que el 16 de enero el organismo localizó y canalizó a la mujer al hospital psiquiátrico, tras reportes ciudadanos por conductas violentas en la vía pública.

Luego de cumplir con su tratamiento clínico, fue reintegrada a su núcleo familiar el domingo 15 de febrero, bajo el compromiso de seguimiento domiciliario.

Sin embargo, la madre acudió a las oficinas del DIF para informar que Eskarlet “N” se escapó del hogar tras romper una puerta y se niega a continuar con su tratamiento.

“El reporte lo hizo su mamá; se escapó y están tratando de localizarla. Según explicó, la mujer se niega a seguir su tratamiento, por lo que prefirió escapar”

Ante la situación, el Gobierno Municipal y el DIF solicitaron apoyo de la Guardia Estatal para dar con su paradero.

La prioridad, admitió Marcial Cruz es localizarla a la brevedad y establecer una red de apoyo acorde a sus necesidades.

Las autoridades pidieron la colaboración de la ciudadanía para que, en caso de ubicarla o contar con información, se comuniquen al 911, a fin de que personal capacitado brinde la atención necesaria.

Como se recordará Eskarlet «N» es presunta responsable de la agresión el pasado 9 de enero a Perla, siendo necesaria la intervención de tres personas para ayudarla y un día anterior a una niña de 12 años, situación en la que intervino un elemento de tránsito, además de agresiones constantes a la población.