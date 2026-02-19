Tras captura de jaguar en Gómez Farías, refuerzan vigilancia en Los Troncones y otras ANP’s

Los felinos que logren capturar, serán reubicados a zonas más lejanas para evitar incidentes que se puedan lamentar

Por Antonio H. Mandujano

Expreso-La Razón

CIUDAD VICTORIA, TAM.- Luego de la captura de un jaguar el pasado martes en Gómez Farías, autoridades ambientales activaron medidas preventivas en otras Áreas Naturales Protegidas del centro de Tamaulipas, como lo fue en la zona de «Los Troncones», del municipio de Victoria, donde se instalarán jaulas para evitar riesgos a ejidatarios y paseantes.

El vocal ejecutivo de la Comisión de Parques y Biodiversidad de Tamaulipas, Eduardo Rocha Orozco, confirmó que tras el aseguramiento del ejemplar se determinó ampliar el monitoreo en puntos donde han existido reportes recientes.

Y ante tal razón, los felinos que logren capturar, serán reubicados a zonas más lejanas para evitar incidentes que se puedan lamentar.

Rocha Orozco, dijo en entrevista que ejidatarios les han brindado videos donde han captado a través de cámaras privadas la presencia de jaguares en el área turística victorense, por lo que decidieron atender el tema con capturas y reubicación.

“Sí hay videos de cámaras privadas de los habitantes. Vamos a poner unas jaulas este fin de semana y estaremos compartiendo imágenes si logramos captar otro ejemplar”, señaló.

Así también, explicó que estos avistamientos y desplazamientos suelen presentarse en temporada seca, cuando los felinos bajan en busca de agua y alimento, lo que incrementa la posibilidad de que se acerquen a zonas con ganado.

“Bajan por el tema del agua y los han visto personas que andan por allá. Lo que queremos es reubicarlos para evitar daños al ganado y también riesgos para la gente”, puntualizó.

Las jaulas serán colocadas en puntos estratégicos del entorno de Los Troncones y otras zonas naturales del centro del estado.

La intención, aclaró, no es afectar a la especie, sino prevenir conflictos y garantizar la seguridad tanto de los habitantes como de los visitantes.

Por último, reiteró el llamado a reportar cualquier avistamiento y evitar acercarse a los animales, mientras continúan los trabajos de vigilancia en la región.