Vacunación, la mejor defensa contra el sarampión: Salud

Por Raúl López García

TAMAULIPAS, MÉXICO.- La mejor protección contra el sarampión es la vacuna, aseguró el secretario de Salud de Tamaulipas, Vicente Joel Hernández Navarro, al subrayar que el biológico es seguro, gratuito y se encuentra disponible en todas las unidades médicas del estado.

El funcionario advirtió que el sarampión es una enfermedad altamente contagiosa y que la única forma efectiva de prevenirlo es completar el esquema de vacunación. Exhortó a la población a revisar su cartilla y acudir a inmunizarse en caso de no contar con las dosis correspondientes.

Destacó que existe una “ventana de oportunidad” para evitar la entrada del virus a la entidad, gracias a la disponibilidad del biológico con el respaldo del gobernador Américo Villarreal Anaya.

La vacuna SRP se aplica a niñas y niños de 12 meses como primera dosis y a los 18 meses como refuerzo. También se contempla una dosis “cero” para menores de 6 a 11 meses que habitan en zonas con brotes activos, así como para rezagados de 2 a 9 años y personas menores de 49 años que no tengan esquema completo o no recuerden haber sido vacunadas.

Autoridades sanitarias señalaron que nueve de cada diez personas contagiadas no estaban vacunadas o tenían el esquema incompleto. Aunque Tamaulipas no registra casos en lo que va de 2026 y los detectados en 2025 fueron controlados, el riesgo persiste entre quienes no cuentan con protección.

Las vacunas están disponibles en los 301 centros de salud del estado, así como en hospitales del IMSS Bienestar, IMSS Ordinario e ISSSTE. La única excepción corresponde a mujeres embarazadas, quienes deben consultar previamente a su médico.