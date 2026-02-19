VIDEO: Captan a maestra besando a su alumno en una telesecundaria de Tabasco

El video fue captado por compañeros de clase que presenciaron la escena en un 14 de febrero y lo compartieron a través de grupos de whatsapp

TABASCO, MÉXICO.- En Tabasco, una maestra de una telesecundaria fue captada besando a su alumno de entre 12 y 15 años de edad en pleno salón de clases, el acto fue grabado por los compañeros quienes presenciaron la acción exhibiendo el momento a través de plataformas digitales.

El video se ha viralizado en redes como X o Facebook derivando en la indignación al tratarse de un menor de edad y la denuncia de algunos padres de familia quienes la identifican y piden la remoción de su cargo.

El video principalmente fue compartido desde grupos de whatsapp en grupos educativos y otros al que tiene acceso la ciudadanía de Tabasco de acuerdo con los comentarios el beso se dio un 14 de febrero.

Si bien el clip de 27 segundos ha alcanzado más de 250 mil visualizaciones no se ha identificado a la profesora y no hay algún pronunciamiento de la institución donde ocurrió el abuso.

Captan en VIDEO a maestra de Tabasco besando a su alumno

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO