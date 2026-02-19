VIDEO: Descubre a su marido pedaleando con la amante y se le lanza a golpes

Las imágenes causaron indignación en redes sociales debido a que las autoridades no resguardaron al pequeño can luego de la detención, dejándolo expuesto en una avenida transitada

TEXAS, ESTADOS UNIDOS.- La Policía de San Antonio, Texas, Estados Unidos, está investigando a sus propios oficiales tras la viralización de un video en el que se muestra cómo abandonan a un perro en una calle transitada. Los agentes arrestaron a su dueño, pero no resguardaron a la mascota que lo acompañaba. En las imágenes, que causaron indignación, se aprecia cómo el animal persiguió a la patrulla durante varias cuadras.

La usuaria de Facebook identificada como Emily Casso, grabó y compartió un video en el que explica que un hombre acompañado de su perro fue arrestado en una gasolinera de la ciudad; al tomarlo bajo custodia, los oficiales abandonaron la escena sin esperar la respuesta de los Servicios de Animales (311 ACS, por sus siglas en inglés).

Casso señaló en su publicación que la mascota corría el riesgo de ser atropellado debido a la cantidad de autos a alta velocidad en la zona; también constituía un riesgo para el público en general porque debido al estrés al que fue sometido, pudo morder a quienes pasaran cerca de él. Tanto Casso como otras personas intentaron atrapar al perro para resguardarlo. Las autoridades fueron alertadas.

Reacción de las autoridades

Tras la viralización del video, las autoridades del Departamento de Policía de San Antonio emitieron un comunicado en el que señalaban que tenían conocimiento del incidente y que se encontraba bajo investigación. De acuerdo con el texto, la institución cuenta con protocolos específicos para el cuidado de los animales cuando los dueños son detenidos y toman muy en serio esa responsabilidad.

Los oficiales informaron que si determinan que los agentes involucrados en los hechos infringieron los protocolos de cuidado animal, serán sancionados de acuerdo con su reglamento interno. Explicaron que la investigación está en curso y por eso no pueden proporcionar más detalles salvo que el perro fue localizado y se encuentra sano y salvo.

De acuerdo con la publicación de Emily Casso en redes sociales, la mascota pudo ser rescatada por Cecilia Chávez, quien dirige un grupo de Facebook y explicó que una persona de su comunidad encontró al perro. Las imágenes poseen casi 200 mil visualizaciones y más de 500 comentarios tan solo en el post original que ha sido replicado múltiples veces.

View this post on Instagram A post shared by Notición.co (@noticion.co)

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO