VIDEO: Salvavidas pide que therians entren a la playa amarrados y con bozal

Los therians son personas que se identifican como animales no humanos, ya sea mental o espiritualmente

CHILE.- Los therians han dado mucho de qué hablar en las últimas semanas, ya que se han difundido múltiples videos sobre esta comunidad de personas que se identifican como animales no humanos, ya sea mental o espiritualmente.

Lo anterior quiere decir que se apropian tanto de las características físicas de un animal como de sus comportamientos e instintos que los definen, debido a que sienten una fuerte conexión con alguna especie.

Al respecto, internautas compartieron la grabación de un salvavidas que pide que los therians que ingresen a una playa en Chile deben estar amarrados y utilizar bozal.

El hombre arriba de un banco y con un megáfono comienza a decir que «La libertad del ser humano no se tiene que restringir, y que cada uno hace lo que quiere mientras no moleste al otro».

Les recuerdo ser responsables de los animales, si traen a alguien que sea therian debe estar amarrado con bozal, esta es una playa familiar y ordenada», manifestó el guardavidas.

Guardavidas chileno pide que los Therians entren a la playa sólo si están atados y con bozal. 🤣 pic.twitter.com/wdv3IwHV8l — Gonzalo (@gonziver) February 19, 2026

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO