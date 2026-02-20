Asume CLCR coordinación de alcaldes de la Frontera Norte

Este nombramiento otorgado por la Asociación de Autoridades Locales de México coloca a la alcaldesa, Carmen Lilia Canturosas como figura clave para articular los esfuerzos de los ayuntamientos fronterizos

NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS.- En un acto que trasciende la gestión local para posicionarse en la agenda nacional, la Presidenta Municipal de Nuevo Laredo, Carmen Lilia Canturosas Villarreal, tomó protesta como Coordinadora Nacional de las y los Alcaldes de la Frontera Norte ante 13 alcaldes de diferentes municipios, diputados y autoridades de los tres niveles de gobierno.

El nombramiento, otorgado por la Asociación de Autoridades Locales de México (AALMAC) en el marco del Encuentro Nacional de Municipios de la Frontera Norte realizado esta viernes en Nuevo Laredo, coloca a la alcaldesa como la figura clave para articular los esfuerzos de los ayuntamientos fronterizos con el proyecto de nación que encabeza la Presidenta de México, la Doctora Claudia Sheinbaum Pardo.

Además de seguir la visión del gobernador de Tamaulipas, Dr. Américo Villarreal Anaya, de quien aseguró, tiene un firme compromiso con el fortalecimiento municipal, y ha sido fundamental para concretar proyectos de gran relevancia para la ciudad.

El encuentro contó con el respaldo de la Secretaría de Gobernación, a través de Raúl Armando Quintero Martínez, Coordinador General del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal, INAFED, Alma Sánchez Barragán, Presidenta Nacional de la Asociación de Autoridades Locales de México y Presidenta Municipal de Moroleón, Gto.; el Diputado Alejandro Pérez Cuéllar, Presidente de la Comisión de Asuntos Frontera Norte de la Cámara de Diputados y Carlos Víctor Peña Ortiz, Coordinador Estatal de la AALMAC en Tamaulipas y Presidente Municipal de Reynosa, Tamps.

Tras tomar protesta, Canturosas Villarreal subrayó que su nuevo encargo no es un reconocimiento personal, sino un compromiso colectivo para fortalecer la unidad y el respaldo institucional en la región.

“Asumo la Coordinación Nacional, no como un reconocimiento personal, sino como un compromiso colectivo para que nuestros municipios sean un espacio de unidad, coordinación y respaldo institucional; los convoco a trabajar juntos en el diseño de políticas públicas que nos permitan promover y fortalecer el desarrollo integral de nuestras regiones.

«Hoy iniciamos una nueva etapa de coordinación y liderazgo compartido, convencidos de que la frontera norte no solo conecta economías: conecta personas, conecta oportunidades y conecta el futuro de México», señaló.

Con una visión integradora que reconoce la complejidad geopolítica de la región, la alcaldesa propuso trascender la percepción de la frontera como un corredor logístico para visibilizar su profunda vocación humana.

Al respecto, destacó con convicción que la frontera norte no es la última línea del territorio, sino la primera línea del diálogo global de México.

Para la coordinadora nacional, ciudades como Tijuana, Ciudad Juárez, Reynosa y Nuevo Laredo funcionan como puentes humanos de identidad y resiliencia donde la cultura se comparte y se fortalece. Bajo esta perspectiva, subrayó que el dinamismo económico debe ir de la mano con el bienestar social, pues detrás de cada operación comercial existen familias e historias de esfuerzo que inspiran una gobernanza solidaria y con visión de futuro.

“Es imperativo proponer que se fortalezca la autonomía municipal, con mayores recursos y atribuciones que reconozcan al municipio como el núcleo de la vida democrática. Aquí en Nuevo Laredo, gobernar con visión de futuro nos ha dado resultado; es necesario revitalizar a los municipios para lograr constituir Ciudades Inteligentes y resilientes, contemplando la sostenibilidad ambiental, el bienestar de las familias, la movilidad y la gobernanza digital”, aseguró Carmen Lilia Canturosas

Ante representantes de los tres órdenes de gobierno y líderes de la sociedad civil, Canturosas Villarreal propuso una redefinición del federalismo que reconozca al municipio como el núcleo de la justicia social.

Esta visión busca transformar la gestión de desafíos históricos como la inseguridad, la migración y la pobreza a través de una inteligencia colectiva y una planeación estratégica con miras al año 2030.

Finalmente, la alcaldesa de Nuevo Laredo delineó una agenda de trabajo que integra la seguridad pública, la modernización de la infraestructura aduanera y el impulso al nearshoring con un enfoque profundamente social.

Por su parte, Alma Sánchez Barragan, presidenta nacional de AALMAC, destacó la labor de Canturosas al frente del Gobierno de Nuevo Laredo e indicó que es importante sumar esfuerzos para fortalecer el trabajo colaborativo entre los municipios del norte y centro del país.

“Lo que está haciendo la presidenta es muy importante porque esta asociación conjuga todo lo que es la frontera norte, una frontera que genere economía al resto de este gran país y Carmen Lilia ha hecho un trabajo inigualable; necesitamos mujeres como ella comprometidas con la sociedad como madres, como hijas, no solo como presidenta”, afirmó la presidenta de AALMAC.

Al convocar a sus homólogos a trabajar en unidad, destacó que la integración económica y la diplomacia municipal deben ser herramientas de bienestar que no renuncien a la identidad nacional.

En sus palabras finales, instó a los presentes a adoptar un nuevo concepto de soberanía, describiéndolo como una soberanía de mexicanidad plural y globalizada, que reconoce la diversidad cultural de las fronteras y abraza la migración como un fenómeno humano, consolidando así una frontera que sea ejemplo de firmeza, modernidad y humanidad.

Dentro del panel, también participaron Hermilo Pérez Cabrera, Director General de la AALMAC; Dante Hernández, representante de la Comisión Nacional del Agua (Conagua); Andrés Concepción Mijes Llovera, Coordinador de la AALMAC en el estado de Nuevo León y Presidente Municipal de Escobedo; Elena Farías Villafán, Coordinadora de la AALMAC en el estado de Jalisco y Presidenta Municipal de El Salto.

Así como Manuel Salcedo Osuna, Coordinador de la AALMAC en el estado de Nayarit y Presidente Municipal de Acaponeta; Marisol Prieto Avendaño, Coordinadora Nacional de Pueblos Mágicos de la AALMAC, y Presidenta Mu de Tecozautla, Hidalgo; Enrique Licón Chávez, representante de Cruz Pérez Cuéllar, Coordinador de la AALMAC en Chihuahua y Presidente Municipal de Ciudad Juárez; Mariana Aidee Ortega Segovia, representante de Fernando Mercado Guaida, Coordinador estatal Ciudad de México y Alcalde de La Magdalena Contreras y José Luis Gutiérrez Cureño, representante de Javier López Casarín, Coordinador de Asuntos Internacion de la AALMAC y Alcalde de Álvaro Obregón en la Ciudad de México.