Avanza COMAPA SUR con reposición de pavimento en la colonia Niños Héroes

Estos trabajos se integran al programa que el organismo operador desarrolla en Tampico y Ciudad Madero

Por. Mario Prieto

TAMPICO, TAMAULIPAS.- La COMAPA SUR finalizó los trabajos de reposición de pavimento en el cruce de las calles Nicolás Bravo y Juan Escutia, en la colonia Niños Héroes, como parte de las acciones posteriores a la reparación de una línea general de drenaje sanitario.

Estos trabajos se integran al programa que el organismo operador desarrolla en Tampico y Ciudad Madero, enfocado en restablecer las vialidades intervenidas tras las labores de mantenimiento de la infraestructura hidrosanitaria, garantizando superficies seguras y funcionales para la comunidad.

La reposición de pavimento permite mejorar las condiciones de tránsito y brindar mayor seguridad a peatones y automovilistas, además de ofrecer un beneficio directo a las familias del sector al contar con servicios de drenaje en mejores condiciones y vialidades rehabilitadas.

Con estas acciones, COMAPA SUR reafirma su compromiso de programar de manera oportuna la reposición de pavimento en este tipo de obras, con el fin de reducir las afectaciones a la circulación vehicular y priorizar la seguridad de quienes transitan por la zona.