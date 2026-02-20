Carotenemia: Sabías que comer demasiada zanahoria puede cambiar tu tono de piel

La carotenemia aparece cuando el consumo elevado de zanahoria y otros vegetales ricos en beta-caroteno tiñe la piel de naranja de forma temporal.

MÉXICO.- La alimentación puede reflejarse en el cuerpo de formas inesperadas. Más allá del peso o la energía, ciertos nutrientes también influyen en la apariencia de la piel.

Cuando el consumo de alimentos ricos en beta-caroteno se vuelve excesivo y constante, el organismo puede manifestarlo con un cambio visible en el tono cutáneo.

Este fenómeno, conocido como carotenemia, no es una enfermedad en sí misma, pero sí una señal de que la dieta podría estar desequilibrada.

Carotenemia: qué es y por qué tu piel puede verse naranja sin ser “bronceado”

La carotenemia, también conocida como carotenodermia, es una pigmentación amarilla o anaranjada de la piel causada por niveles elevados de carotenoides en la sangre, especialmente beta-caroteno.

Este compuesto natural está presente en alimentos como zanahoria, calabaza, camote, espinaca, mango y otros vegetales de color naranja o verde oscuro.

El beta-caroteno es liposoluble, es decir, se disuelve en grasa. Cuando se consume en exceso de manera sostenida, puede acumularse en la capa más externa de la piel, llamada estrato córneo, lo que provoca el cambio de tonalidad.

De acuerdo con StatPearls, del NCBI Bookshelf (National Institutes of Health), la carotenemia es generalmente una condición benigna asociada al consumo excesivo y prolongado de alimentos ricos en carotenoides.

El texto médico señala que ingestas superiores a aproximadamente 30 miligramos diarios de carotenoides durante periodos prolongados pueden favorecer su aparición en personas susceptibles.

La evidencia científica respalda este mecanismo. Un estudio publicado en The Journal of Nutrition mostró que la suplementación diaria con beta-caroteno durante 12 semanas aumentó de manera significativa los niveles de carotenoides medidos en la piel mediante técnicas no invasivas. En resumen, el pigmento sí se acumula y puede medirse.

Es importante aclarar que este cambio de color no es un “bronceado” por exposición solar. No se trata de mayor producción de melanina, sino de una acumulación de pigmentos provenientes de la dieta.

¿Dónde aparece el tono anaranjado y cuánto tarda en notarse?

Uno de los datos más útiles para identificar la carotenemia es su patrón característico. Según el NCBI, la coloración suele aparecer primero en:

Palmas de las manos

Plantas de los pies

Punta de la nariz

Pliegues alrededor de la nariz

Frente

Estas zonas tienen una capa externa de piel más gruesa, lo que facilita que el pigmento se note con mayor intensidad.

A diferencia de un tinte inmediato, el cambio ocurre de forma progresiva tras semanas de consumo constante. Un estudio publicado en Proceedings of the Nutrition Society observó que modificaciones en la dieta pueden alterar los niveles de carotenoides cutáneos incluso en periodos cortos, como dos semanas, especialmente cuando se incrementa el consumo de frutas y verduras ricas en estos compuestos.

Otro ensayo, publicado en el Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics, confirmó que la suplementación controlada puede elevar el llamado “skin carotenoid score” en pocas semanas, un indicador que refleja la concentración de carotenoides en la piel.

Carotenemia vs. ictericia: la diferencia clave

Según el NCBI, en la carotenemia:

La pigmentación no afecta la esclerótica, es decir, la parte blanca de los ojos.

Las mucosas (interior de la boca y conjuntivas) permanecen normales.

En la ictericia, en cambio, el color amarillo sí aparece claramente en los ojos y mucosas, y suele estar relacionado con alteraciones hepáticas o biliares.

Esta diferencia es fundamental porque muchas personas con carotenemia temen estar desarrollando un problema en el hígado. Sin embargo, cuando se revisa la historia alimentaria y se detecta consumo elevado de zanahorias, jugos concentrados o suplementos, el diagnóstico suele aclararse sin necesidad de estudios complejos.

El NCBI enfatiza que, aunque la carotenemia es generalmente benigna, debe evaluarse clínicamente si se acompaña de otros síntomas como fatiga intensa, pérdida de peso inexplicada, orina oscura o coloración amarilla en los ojos.

¿Cuánta zanahoria es “demasiada”?

No existe un número exacto universal. Influyen factores como metabolismo, composición corporal y condiciones médicas previas.

Sin embargo, el consumo elevado y sostenido —especialmente en forma de jugos concentrados o suplementos de beta-caroteno— incrementa el riesgo. Un vaso de jugo puede concentrar varias zanahorias en pocos minutos, facilitando la sobreingesta sin que la persona lo note.

Un estudio publicado en Nutrition Research and Practice comparó la biodisponibilidad de beta-caroteno en zanahoria cruda frente a jugo recién exprimido. Los resultados mostraron que la forma de consumo puede modificar cuánto pigmento llega al torrente sanguíneo.

En redes sociales han surgido tendencias como el llamado “carrotmaxxing”, que promueve consumir grandes cantidades de zanahoria para lograr un supuesto “bronceado natural”.

Especialistas advierten que el resultado no es un tono dorado saludable, sino una coloración amarilla-anaranjada que puede resultar poco natural.

¿La carotenemia se revierte?

La buena noticia es que sí. Cuando la carotenemia está relacionada con la dieta, suele revertirse al reducir el consumo excesivo de carotenoides.

No se trata de eliminar frutas y verduras —que siguen siendo esenciales para la salud—, sino de moderar cantidades. Según el NCBI:

El manejo principal consiste en educación y tranquilidad al paciente.

El color puede tardar semanas o incluso meses en normalizarse, ya que los carotenoides se almacenan en tejido graso.

Es importante descartar causas secundarias si no hay una explicación dietética clara.

El texto médico también señala que condiciones como hipotiroidismo, diabetes, enfermedad hepática, anorexia nerviosa y enfermedad renal pueden asociarse con alteraciones en el metabolismo del caroteno, por lo que ante dudas siempre es recomendable consultar a un profesional de salud.

La carotenemia es una alteración cutánea asociada al consumo elevado y sostenido de alimentos ricos en beta-caroteno, caracterizada por una pigmentación amarilla o anaranjada que respeta la parte blanca de los ojos.

De acuerdo con fuentes médicas como el NCBI, se trata de una condición generalmente benigna y reversible al ajustar la ingesta dietética. La diferenciación con la ictericia es fundamental para evitar diagnósticos erróneos y determinar cuándo es necesaria una evaluación clínica.

