Clave Altamira en el desarrollo económico de la región

Por. Óscar Figueroa

ALTAMIRA, TAMAULIPAS.- En el marco de la rueda de prensa donde se anunció la Misión Técnica de Análisis de Cadenas de Valor del Clúster Químico-Petroquímico en el sur de Tamaulipas, el alcalde de Altamira, Dr. Armando Martínez Manríquez, participó destacando la importancia de esta estrategia para fortalecer el desarrollo económico y la competitividad industrial de la región.

En el evento estuvieron presentes la secretaria de Economía, Ninfa Cantú Deándar; el secretario de Desarrollo Energético, Walter Julián Ángel Jiménez; el Dr. Nahuel Oddone, representante de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL); así como el presidente de la Asociación de Industriales del Sur de Tamaulipas A.C. (AISTAC), Ing. Eliezer Garza Ortíz. También asistieron la alcaldesa de Tampico, Mónica Villarreal Anaya, y el presidente municipal de Madero, Erasmo González Robledo, quienes refrendaron el trabajo coordinado entre los municipios del sur del estado.

Martínez Manríquez, destacó que, gracias al impulso de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, hoy Altamira es considerado Polo de Desarrollo para el Bienestar, resultado del esfuerzo conjunto entre los tres órdenes de gobierno.

Asimismo, reconoció el liderazgo del gobernador Américo Villarreal Anaya para consolidar estrategias que permitan incrementar la participación de las empresas locales en la cadena de valor del sector químico-petroquímico.

Con estas acciones, Altamira reafirma su papel como motor industrial y energético de Tamaulipas, impulsando la generación de empleos, la atracción de inversiones y el crecimiento sostenible en beneficio de las familias de la región.