Confirman Hospital para San Fernando

El Gobierno de Tamaulipas y Petróleos Mexicanos confirmaron el inicio de la construcción de un nuevo Hospital General en San Fernando.

Por Staff

Expreso-La Razón

El Gobierno de Tamaulipas y Petróleos Mexicanos reafirmaron su compromiso para iniciar la construcción del nuevo Hospital General en el municipio de San Fernando, además de dar continuidad a los programas de donativos y apoyos comunitarios que la empresa productiva del Estado mexicano mantiene en la entidad.

Durante una reunión de trabajo del gobernador Américo Villarreal Anaya con funcionarios de Petróleos Mexicanos, encabezados por Raúl Ojeda Zubieta, gerente de Responsabilidad Social de Pemex, se evaluaron diversos programas enfocados en obras de infraestructura, pavimentación y desarrollo comunitario en Tamaulipas.

Por parte de PEMEX, también tomaron parte en la reunión Ricardo Fitz Mendoza, subgerente de Administración de las Cláusulas de Responsabilidad Social de Pemex y Ramiro Rendón Burgos, subgerente de Atención Regional para la Gestión de la Licencia Social.