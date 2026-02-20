Despega nuevo vuelo Tampico–Monterrey; refuerzan conectividad aérea del sur de Tamaulipas

El anuncio se realizó junto a la presidenta municipal de Tampico, Mónica Villarreal Anaya

Por. Cynthia Gallardo

La Razón

TAMPICO, TAMAULIPAS.- La conectividad aérea del sur de Tamaulipas se fortalece con el anuncio del nuevo vuelo Tampico–Monterrey de la aerolínea Aerus, que iniciará operaciones el próximo 2 de marzo de 2026 con seis frecuencias semanales, informó la Secretaría de Turismo del estado.

El titular de la dependencia, Benjamín Hernández Rodríguez, dijo que la nueva ruta consolida el crecimiento del Aeropuerto Internacional de Tampico «Francisco Javier Mina», terminal que cerró 2025 con 609 mil 476 pasajeros, lo que representa un incremento de 8.73% respecto a 2024, cuando se registraron 560 mil 677 usuarios.

“Esta ruta clave mejora el acceso al sur de la entidad, impulsa el turismo, los negocios y el intercambio con Monterrey, y ofrece mayor comodidad y frecuencia para viajeros y visitantes”

El anuncio se realizó junto a la presidenta municipal de Tampico, Mónica Villarreal Anaya; el director comercial de Aerus, Miguel Legorreta Hernández y el administrador del aeropuerto, Eder Alberto Jiménez León.

La alcaldesa expresó el impacto económico que traerá la nueva conexión aérea.

“Este vuelo va a generar una gran derrama económica y va a seguir abonando al turismo; gracias a Aerus por invertir en nuestro puerto. Ya viene el mundial y vamos a ofertarnos como un destino alternativo”

Por su parte, Miguel Legorreta Hernández detalló las características del servicio.

“Agradecemos las facilidades y el apoyo para poder aterrizar en el estado. Serán seis frecuencias semanales, con salida a las 8:15 de la mañana y llegada a las 10:00 horas; es un tiempo de vuelo de una hora con 45 minutos. Desde Monterrey se podrá conectar con otros destinos, con una tarifa de mil 985 pesos en viaje sencillo que incluye TUA e impuestos”

Finalmente, Eder Alberto Jiménez León destacó la infraestructura de la terminal aérea.

“Tampico es un destino clásico y motor económico del noreste del país. Contamos con un aeropuerto moderno, seguro y con servicios de excelencia; trabajamos para que sea funcional y garantice una experiencia rápida y cómoda para cada pasajero”

Las autoridades estatales manifestaron que el impulso a la conectividad aérea forma parte de la estrategia del gobernador Américo Villarreal Anaya para posicionar a Tamaulipas como un destino competitivo en el sector turístico y de negocios.