Donald Trump firma orden para imponer arancel del 10% al mundo

El presidente anunció el arancel mundial en su plataforma Truth Social.

ESTADOS UNIDOS.- Donald Trump anunció el viernes la firma de un decreto para imponer un 10 por ciento de arancel adicional global, una medida anunciada poco después de que la Corte Suprema de Estados Unidos fallara en contra de la batería de impuestos aduaneros ordenados por el republicano desde su vuelta a la Casa Blanca, en enero de 2025.

«Es un gran honor para mí haber firmado, desde el Despacho Oval, un arancel aduanero mundial del 10% aplicable a todos los países, que entrará en vigor casi de inmediato», escribió el presidente estadounidense en su plataforma Truth Social.

El nuevo arancel de Donald Trump, surgió inesperadamente luego de que la Corte Suprema anulara los aranceles generalizados que el presidente aplicó en virtud de una ley destinada a emergencias, propinándole una contundente derrota al presidente republicano, que reaccionó con furia contra algunos jueces y prometió continuar con su guerra comercial global por otros medios.

Trump afirmó que no se dejaría intimidar por lo que calificó repetidamente de una decisión ridícula, momento en el que anunció un nuevo arancel inmediato del 10 por ciento a las importaciones de todos los países, que se suma a los aranceles existentes.

La ley le permite imponer dicho gravamen durante 150 días, aunque podría enfrentar impugnaciones legales.

El histórico fallo de 6 a 3 del tribunal puso fin a la influencia que Trump y sus enviados comerciales han ejercido sobre los gobiernos extranjeros en las mesas de negociación para remodelar las relaciones diplomáticas y los mercados globales.

El fallo hizo subir brevemente los índices bursátiles estadounidenses, antes de cerrar con una modesta alza mientras los analistas advertían de una renovada confusión en los mercados globales mientras esperan los próximos movimientos de Trump.

Sin autorización

En estos momentos Estados Unidos aplica una tasa arancelaria media del 16,8%.

La Corte Suprema decidió que la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) de 1977 «no autoriza al presidente a imponer aranceles».

«Si el Congreso hubiera tenido la intención de otorgar el poder distinto y extraordinario de imponer aranceles» mediante la IEEPA, «lo habría hecho de forma expresa», añadió la mayoría.

Trump utilizó la IEEPA para promulgar tarifas aduaneras especiales a socios importantes como México, Canadá y China con motivos dispares, como el narcotráfico y la inmigración.

A pesar del revés, la Corte Suprema le dejó potestad a Trump de seguir gravando sectores específicos como el automovilístico, el acero o el aluminio.

Las reacciones de sus partidarios fueron cautas, las de la oposición muy críticas.

«El presidente claramente no se leyó la opinión de la mayoría de la Corte: solo el Congreso tiene potestad sobre los aranceles», declaró un senador republicano, Don Bacon.

«Las fracasadas políticas económicas de Donald Trump y la guerra comercial global librada con aranceles irresponsables (…) han generado una enorme incertidumbre», declaró el jefe de la bancada demócrata en la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries.

México anunció que iba a estudiar la sentencia, y lo mismo declaró la Unión Europea.

«Canadá debe prepararse para nuevos mecanismos, más contundentes, (…) potencialmente con efectos más amplios y perturbadores», dijo la presidenta de la Cámara de Comercio, Candace Laing, en un comunicado.

El Reino Unido, que había firmado un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos, dijo que esperaba mantener esa «posición comercial privilegiada».

Trump también utilizó los aranceles para negociar con otros países clave, como Japón, India o Corea del Sur.

Esos acuerdos siguen en vigor, aseguró el mandatario.

La bolsa de Nueva York, que había abierto en rojo, cerró en alza: 0.47 por ciento el Dow Jones, 0.90 por ciento el Nasdaq.

Además de la sentencia, Estados Unidos se levantó este viernes con un pobre resultado económico: el crecimiento en 2025 fue del 2.2 por ciento, respecto al 2.8 por ciento del año anterior.

Tras un año de insistir en que los aranceles eran una panacea para Estados Unidos, las cifras oficiales del déficit comercial en 2025 mostraron que aumentó ligeramente, hasta 1.24 billones de dólares.

CON INFORMACIÓN DE EXCELSIOR