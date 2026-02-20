Donde y a qué hora ver los juegos de hoy viernes de la Liga MX

La jornada 7 del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX abrirá con dos partidos este viernes 20 de febrero. Consulta en qué canales de TV se podrán ver

MÉXICO.- La jornada 7 del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX arrancará este viernes por la noche con dos partidos que se podrán ver por TV abierta en México, de paga y por streaming.

Tras seis jornadas, Chivas del Guadalajara se mantiene como líder general con 18 puntos, va invicto y tiene a Armando ‘La Hormiga’ González como sublíder de goleo, con 5 tantos, a uno del líder Joao Pedro.

LOS PARTIDOS DEL VIERNES EN LA J7 DEL CLAUSURA 2026 DE LA LIGA MX:

– Tigres vs. Pachuca / 19:00 horas. / Árbitro: Marco Antonio Ortiz.

– Puebla vs. América / 21:06 horas. / Árbitra: Katia Itzel García.

¿DÓNDE VER EL TIGRES – PACHUCA, J7 DEL CLAUSURA 2026 DE LA LIGA MX?

– Canal 7.

– FOX.

– FOX One.

Los Tigres tratarán de mantener su racha positiva contra Pachuca. Los felinos suman tres partidos seguidos sin perder ante los Tuzos, con un saldo de dos triunfos y un empate.

En su último enfrentamiento, Tigres venció 1-2 a Pachuca en el Estadio Hidalgo, duelo que fue de la jornada 14 del Apertura 2025.

De los 10 goles a favor que tienen los dirigidos por Guido Pizarro, ocho los ha hecho en el segundo tiempo. Marcelo Flores es su máximo artillero con tres anotaciones.

¿DÓNDE VER EL PUEBLA – AMÉRICA, J7 DEL CLAUSURA 2026 DE LA LIGA MX?

– Canal 7.

– FOX.

– FOX One.

El América tratará de levantar el vuelo. Es décimo general y un tema que preocupa son los goles, sólo llevan tres en seis partidos. El técnico André Jardine reconoció que están a tiempo para enderezar el camino.

