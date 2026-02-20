El fresco regresa a Tamaulipas este fin de semana

Este domingo ingresará un nuevo frente frío lo que traerá una tregua al calor y un ambiente más fresco por varios días.

Por Antonio H. Mandujano

Después de un febrero que se caracterizó por temperaturas elevadas durante gran parte del mes, el “team frío” volverá a celebrar un nuevo sistema frontal que dejará temperaturas muy agradables para este fin de semana en gran parte de Tamaulipas.

Y es que la Coordinación Protección Civil (PC) en em Estado, confirmó que este domingo ingresará un nuevo frente frío asociado a una masa de aire de origen ártico, lo que traerá una tregua al calor y un ambiente más fresco por varios días.

De acuerdo con el panorama meteorológico difundido por la dependencia, el sistema frontal provocará probabilidad de lluvias aisladas únicamente durante el paso de la línea frontal, así como un evento de “Norte” con rachas de viento que podrían alcanzar entre los 45 y 65 kilómetros por hora, principalmente en la zona costera.

Mientras que el mapa de anomalías térmicas compartido por la autoridad muestra una extensa masa de aire frío cubriendo el norte y centro del país, con valores por debajo del promedio climatológico.

Y en el noreste de México, donde se incluye Tamaulipas, se observa el avance de esta franja de temperaturas más bajas que comenzará a sentirse desde el domingo.

En cuanto a los valores previstos, el descenso térmico será ligero a moderado, pero suficiente para modificar el ambiente cálido que predominó en semanas recientes.

Las temperaturas mínimas oscilarán entre los 8 y 12 grados Celsius en la zona Norte y Centro del estado, mientras que en la región Cañera y zona Sur se estiman registros de entre 12 y 16 grados.

Protección Civil recomendó «asegurar objetos susceptibles a ser desplazados por el viento, extremar precauciones en áreas costeras por el incremento en el oleaje y mantenerse atentos a los avisos oficiales».

Aunque no se prevé un evento invernal extremo, la combinación de viento y descenso térmico podría generar una sensación térmica más baja durante las mañanas y noches del domingo y lunes, marcando así un nuevo episodio invernal en la recta final del mes.