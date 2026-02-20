El lado humano y sensible de la ASE

ENTRELINEAS / MIGUEL ANGEL AGUILAR RODRIGUEZ

A raíz de la denuncia hecha por particulares ante Fiscalía Anticorrupción respecto a la presunta aparición de escrituras apócrifas avaladas por el Instituto de Tamaulipeco de Vivienda y Urbanidad ITAVU han aparecido otras muchas más lo que a querer o no coloca a esta ente estatal en el ojo del huracán y que lo obliga además aparte de enfrentar las supuestas irregularidades en su accionar a aclararlas cueste lo que cueste.

Por lo pronto nos informan que la autoridad competente en este caso ya está debidamente enterada del gravísimo suceso, en este contexto claro que llama y mucho la atención empezando por MANUEL TREVIÑO CANTÚ titular de ITAVU que nada haya dicho sobre el asunto, lo que crea aun mas sospechosismos en relación al escabroso tema.

Cabe resaltar que no es esta la primera ocasión en que el mentado organismo se ha visto envuelto en cualquier cantidad de problemas y no necesariamente que tengan que ver con la presunta falsificación de escrituras donde igual se involucran funcionarios y conocidos notarios de la entidad.

En tanto una de las dependencias que participa no tan solo como un ente técnico en el rubro de la fiscalización sino también como una área que coadyuva de manera preventiva de acuerdo a sus capacidades en atender cualquier otro incidente de índole personal lo que potencializa indudablemente las capacidades de cada uno de sus integrantes en todos los sentidos.

Nos referimos al personal que labora en el Auditoria Superior del Estado a cargo de FRANCISCO NORIEGA OROZCO quien en constantes intervenciones ha dicho que si bien es cierto que su centro principal es la fiscalización y el reordenamiento a través de pláticas y enseñanzas a todos los actores que de alguna manera manejan algún tema relacionado con la aplicación del presupuesto público también existe otra manera de aportar de forma convencional, sin duda con este tipo de actitud demuestran el lado humano y sensible de la Auditoría Superior del Estado.

En otro tema aunque no se pueda creer la Presidenta de la Comisión de Derechos del Estado TAIDE GARZA GUERRA rindió si así le puede llamar su informe de actividades que como siempre ocurre en este tipo de grises eventos pópulo la inflación de cifras todas ellas desde luego ensalzando el supuesto “trabajo” que ahí se desarrolla.

Para nadie es secreto menos para aquellas personas que han tenido la mala fortuna de acudir a pedir apoyo moral o legal a la mentada instancia más conocida por su inoperatividad sino pregunten a las decenas de colectivos de madres buscadoras que nomás han acudido sin obtener respaldo ni respuesta.

Son estos colectivos sólo un ejemplo de lo que ahí no hace la mentada comisión, situaciones adversas para los más necesitados existen y en montones, por ello causa sorpresa por decir lo menos las inusitadas y benévolas cifras narradas en el “informe”, así las cosas.

Por supuesto que está demás precisar que el seguimiento a los cientos de casos ha sido muy escaso sobre todo cuando de atender a las víctimas de alguna violación a sus derechos humanos se trata, que decir con el supuesto apoyo que se les brinda a los deudos en caso de existir alguna desgracia personal.

En tanto el Sistema DIF Tamaulipas presidido por la doctora MARÍA de VILLARREAL a través del Centro de Rehabilitación y Educación Especial (CREE) continúa fortaleciendo la atención integral a personas con discapacidad motora temporal o permanente mediante servicios que faciliten su movilidad, acceso a trámites y el ejercicio pleno a sus derechos.

En los apoyos disponibles se encuentra el certificado de discapacidad, documento que permite a las y los usuarios acceder a todo tipo de trámites y atenciones especializadas obteniendo dicho requisito con pasos sencillos.

Asimismo, el CREE apoya en la gestión de la credencial para personas con discapacidad (CRENAPED) documento oficial con validez oficial que acredita la discapacidad permanente y facilita el acceso a trámites, beneficios y todo tipo de servicios preferenciales.

Para obtener dicha cartilla sólo se requiere un certificado de discapacidad vigente con fotografía expedido por los Sistemas DIF Estatal o Municipal.

Respecto a los apoyos para mejorar la movilidad y el acceso a espacios reservados en cajones de estacionamiento igualmente se asesora y se apoya a las personas con discapacidad.

En otro tema dentro del marco del CX111 Aniversario del Día del Ejército Mexicano el alcalde de Victoria LALO GATTAS BÁEZ reconoció a la institución la labor de seguridad, bienestar que realiza en la capital del estado.

Junto al Secretario General de Gobierno HÉCTOR VILLEGAS representante del gobernador del estado AMÉRICO VILLARREAL ANAYA, ponderó el mensaje del alto mando militar enalteciendo el honor, lealtad y valor del personal del ejército mexicano para mantener la paz y apoyo en situaciones de emergencias.

Correo: maguilar96hotmail.com

.