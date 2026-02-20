Evitan que menor se arroje del puente Tampico

Por. Benigno Solís/La Razón

TAMPICO, TAMAULIPAS.- La rápida intervención de elementos de la Guardia Estatal, evitó que un menor se lanzara desde lo alto del puente Tampico, la tarde del jueves.

Automovilistas que circulaban por ese lugar se percataron de la presencia de la persona por lo que reportaron lo anterior al número de emergencias.

Al ser notificados, elementos de la corporación policiaca se dirigieron al sitio, arribando en pocos minutos.

A la altura de la colonia Tamaulipas, se encontraba el adolescente de 16 años quien tenía intenciones de escapar por la puerta falsa.

Los policías bajaron de la unidad y se acercaron al menor para dialogar con él.

Momentos después lo convencieron de no atentar contra su vida para después ponerlo en un lugar seguro.

Posteriormente, lo llevaron a la barandilla municipal para que se reencontrara con sus familiares, mismos que estaban siendo localizados.