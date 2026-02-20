Gestión fructífera

GOLPE A GOLPE / JUAN SÁNCHEZ MENDOZA

La gira de trabajo que esta semana realizó el gobernador Américo Villarreal Anaya en la Ciudad de México, genera frutos significativos a Tamaulipas. A corto y mediano plazo, merced a sus acuerdos alcanzados con autoridades federales para apoyar los proyectos estratégicos estatales en varios rubros.

Inclusive –con esa gestoría– el doctor confirma que mantiene firme su compromiso de que la entidad se transforme para ser un polo de desarrollo que mucho importe y aporte al proyecto nacional, trazado por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Las evidencias son claras:

+ El lunes que nos antecede sostuvo un encuentro con el secretario de Hacienda y Crédito Público, Edgar Abraham Amador Zamora, para evaluar los esquemas financieros que le darán impulso a los proyectos estratégicos de infraestructura productiva para Tamaulipas.

Ahí mismo, recibió un reconocimiento por el buen comportamiento de las finanzas públicas de Tamaulipas y las acciones emprendidas, que, por cierto, han permitido las mejores calificaciones para el estado de parte de instituciones financieras y crediticias.

+ Al día siguiente, firmó un ‘Convenio Marco de Colaboración’, con el director del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano (SPR), Jenaro Villamil, cuyo objetivo es el desarrollo de proyectos conjuntos para beneficio de la población tamaulipeca.

+ El mismo día estuvo con funcionarios de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, guiados por el subsecretario Leonel Cota Montaño, a fin de evaluar proyectos y acciones que permitan consolidar el desarrollo y la transformación del campo tamaulipeco.

Los temas más destacados en el encuentro fueron la comercialización del sorgo y del maíz; el acopio adicional de producción de frijol; el proyecto para comercializar carne de calidad y la repoblación del hato ganadero de Tamaulipas.

+ El miércoles 18, sostuvo una reunión con el secretario de Economía, Marcelo Luis Ebrard Casaubón, estableciendo un convenio de coordinación que permitirá el avance del polo de desarrollo para el bienestar de Altamira, que, por cierto, es un proyecto estratégico del Plan México impulsado por la jefa del Ejecutivo federal.

+ También, ese mismo día, sostuvo una reunión con el director general del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras), Jorge Mendoza Sánchez, a fin de gestionar esquemas de apoyo técnico y financiero que permitan acelerar el desarrollo del Puerto del Norte en Matamoros y otros proyectos estratégicos de infraestructura en Tamaulipas.

Con esto, el mandatario tamaulipeco reitera que sigue tocando puertas para que Tamaulipas no frene su desarrollo en ninguna materia, como son el marítimo, la movilidad, los cruces fronterizos, infraestructura hidráulica y salud, al menos, los cuales permitirán un mayor estado de bienestar social y mejores oportunidades para las y los tamaulipecos.



Carmen Lilia, su liderazgo

Las certificaciones sobre los sistemas de gestión de calidad, ambiental y anti-soborno, aprobadas por las Normas ISO, en favor del ayuntamiento de Nuevo Laredo, confirman el liderazgo político de la alcaldesa Carmen Lilia Canturosas Villarreal.

Esta calificación posiciona a Nuevo Laredo como referente nacional en gobernanza y transparencia, como refiere Francisco Javier Smith Sánchez, el representante del Buró para la Excelencia en Procesos de Calidad (BEXPRO).

El gobierno municipal así consolida la certificación en las normas ISO 9001:2015 (Sistema de Gestión de la Calidad), ISO 14001:2015 (Sistema de Gestión Ambiental) e ISO 37001:2016 (Sistema de Gestión Antisoborno), con vigencia del 20 de octubre de 2025 al 19 de octubre de 2028.

Así, Nuevo Laredo se coloca entre los pocos municipios del estado y México entero que cuentan simultáneamente con estas tres certificaciones internacionales, lo que representa un blindaje institucional integral en materia de eficiencia administrativa, protección ambiental y combate a la corrupción.



Alcalde 24 / 7

He observado que Eduardo Abraham Gattás Báez, el presidente municipal de Victoria, está entregado de tiempo completo a la atención ciudadana en cuanto a la prestación de servicios públicos se refiere.

Sin embargo, sus quehaceres tratan de desprestigiarlos compadres y amanuenses de sujetos enquistados en el poder, aunque la ‘riegan’ por su desconocimiento jurídico, entendible, por cierto, al ser simple y llanamente ‘textoservidores’, como aquellos glúteos expeditos del panismo.

