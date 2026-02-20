Guanajuato reduce 65% homicidios dolosos, reporta Claudia Sheinbaum

La presidenta subrayó que el resultado es producto de operativos permanentes y de la coordinación diaria entre instancias federales y estatales

POR STAFF

EXPRESO – LA RAZÓN

Desde Irapuato, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que en Guanajuato los homicidios dolosos registraron una reducción de 65 por ciento respecto a febrero de 2025, al pasar el promedio diario de víctimas de 12.71 a 4.45.

La mandataria atribuyó el descenso a la implementación de la Estrategia Nacional de Seguridad y a la coordinación permanente entre fuerzas federales y autoridades estatales. Señaló que 2026 se perfila como el año con menor incidencia de homicidios desde 2018 en la entidad.

“Hace un año estuvimos aquí con la gobernadora y dijimos: ‘Vamos a poner orden en Guanajuato y somos dos mujeres que estamos trabajando en ello’”, expresó durante el acto público.

Sheinbaum destacó la participación de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Fiscalía General de la República y la Fiscalía estatal, así como el trabajo del gabinete de seguridad.

El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, y la titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Marcela Figueroa Franco, detallaron que entre febrero y abril se realizaron detenciones relevantes de integrantes de grupos delictivos, lo que permitió iniciar una tendencia a la baja en los homicidios.

La presidenta subrayó que el resultado es producto de operativos permanentes y de la coordinación diaria entre instancias federales y estatales, y reiteró el compromiso de mantener las acciones para consolidar la reducción de la violencia en la entidad.