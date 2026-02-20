Localizan a cuatro personas reportadas como desaparecidas en el Mier, Tamaulipas

Durante la madrugada de este viernes se logró obtener información sobre su localización.

Por Alfredo Peña

Cuatro personas que reportadas como desaparecidas en el municipio de Mier fueron localizadas con vida en la madrugada de este viernes, informaron autoridades estatales de Tamaulipas.

La Fiscalía General de Justicia del Estado aclaró que en el caso de dos de ellas se tenía denuncia previa, de acuerdo con los boletines de búsqueda que se emitieron en su momento, mientras que de las otras dos no se había interpuesto ninguna querella.

Se trata de Ismael Gómez Hernández, Xóchitl Margarita González Garza, Priscila Ramos y Deisy Jackeline Martínez de León. Gómez Hernández, abogado de profesión, junto con las tres mujeres, había sido reportado como desaparecido desde el 19 de febrero, cuando acudieron a un velorio en el municipio de Mier, lugar donde se les vio por última vez.

La noche del jueves, familiares de los desaparecidos realizaron una protesta en el puente internacional de Miguel Alemán para exigir a las autoridades una respuesta sobre su paradero.

Finalmente, durante la madrugada de este viernes se logró obtener información sobre su localización.

La zona donde ocurrió la desaparición es considerada de alto conflicto e inseguridad debido a la disputa entre diversas células del crimen organizado.