Localizan a Eskarlet en Tampico; permanece bajo atención médica especializada

La institución indicó que la ubicación fue posible gracias a un reporte ciudadano y a la activación de los protocolos de búsqueda

Por. Cynthia Gallardo

La Razón

TAMPICO, TAMAULIPAS.- El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) de Tampico informó la localización y resguardo de una mujer identificada como Eskarlet “N”, quien había salido de su domicilio y suspendido el tratamiento psiquiátrico que recibía desde días atrás.

Desde la noche del jueves, la mujer permanece internada en el Hospital Psiquiátrico, donde recibe atención médica especializada.

La procuradora del DIF Tampico, Dulce Imelda Marcial Cruz, explicó que el reingreso al nosocomio se realizó con el objetivo de proteger su integridad física y su estabilidad emocional.

“La prioridad es salvaguardar la integridad de Eskarlet y asegurar que continúe con el tratamiento que requiere para su estabilidad”

De acuerdo con el organismo, la mujer había sido previamente reintegrada a su familia tras recibir atención médica; sin embargo, su madre notificó al DIF que la joven abandonó el hogar al negarse a continuar con la terapia indicada por especialistas.

Marcial Cruz señaló que actualmente se trabaja en la localización de la madre para retomar los compromisos de cuidado y seguimiento del caso.

“Es indispensable que la familia asuma la corresponsabilidad en el tratamiento y acompañamiento. De no lograrse acuerdos, se podrían iniciar acciones legales por abandono de persona”

Mientras se definen las medidas de apoyo familiar, el Gobierno Municipal y el Sistema DIF garantizarán que la mujer continúe recibiendo atención médica profesional.

Asimismo, el organismo agradeció la colaboración de la Guardia Estatal y de la ciudadanía por su apoyo en la localización de Eskarlet, reiterando que la prioridad institucional es la protección de las personas en situación vulnerable.