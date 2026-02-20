Motociclista termina en el suelo tras chocar

La colisión tuvo lugar la tarde del viernes, en el cruce de las calles Jesús Elías Piña y Alarcón.

Por. Benigno Solís/La Razón

TAMPICO, TAMAULIPAS.- Heridas en pierna y brazo, sufrió un motociclista que chocó con un vehículo del transporte público, en calles de la colonia Del Pueblo.

Voluntarios Zona Sur de Tamaulipas acudieron para atender al afectado.

Una motocicleta en color negro y un Nissan March de la ruta Centro Colonias participaron en el choque.

El coche del transporte público transitaba sobre la Elías Piña y al llegar a esa intersección, se impactó contra el vehículo de dos ruedas que salió de la calle Alarcón.

El motorista quedó tendido en el suelo, resultando con heridas leves en pierna y brazo derechos.

Personal de Voluntarios Zona Sur de Tamaulipas le brindó atención prehospitalaria al lesionado en el lugar; no fue necesario su traslado a un hospital.

Tomaron conocimiento del accidente, elementos de Tránsito Tampico.