Oseguera se deslinda de ‘rebelión’ del Cabildo

Por José Luis Rodríguez Castro

Expreso-La Razón

Tras varios meses sin presencia pública en el municipio, el ex alcalde de Ciudad Madero,Adrián Oseguera Kernion, se deslindó de cualquier intervención en la votación del Cabildo de Ciudad Madero para el pago del laudo a favor del SUTSHA.

El diputado federal afirmó que respeta la autonomía de los regidores del Ayuntamiento

“Sí quiero dejar bien claro una cosa: no me he metido”, expresó al referirse a señalamientos sobre su presunta intervención en votaciones del cuerpo edilicio.

La polémica se generó después de las votaciones de algunos regidores de Morena contra la propuesta del alcalde Erasmo González Robledo para pagar en parcialidades el adeudo con el Sindicato.

Entre los integrantes del cabildo que votaron contra la propuesta del alcalde está su hermano, Oscar Oseguera.

Agregó que, de haber estado presente, habría promovido entendimiento previo para evitar interpretaciones equivocadas y tensiones políticas innecesarias.

“Si yo hubiera estado a tiempo, no hubiera permitido eso”, afirmó .

También rechazó cualquier intento de confrontación y pidió no generar divisiones artificiales entre actores políticos locales.

“A veces interno y externo tratan de amarrar navajas, pero yo no me voy a enganchar”, declaró al descartar conflictos”.