Perfila SCJN revocar amparo a Cabeza de Vaca

El proyecto elaborado por la ministra Lenia Batres Guadarrama establece que la orden de aprehensión es constitucionalmente válida

Por. Staff

TAMAULIPAS, MÉXICO.- El proyecto elaborado por la ministra Lenia Batres Guadarrama propone al Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación la revocación del amparo otorgado al ex gobernador, Francisco García Cabeza de Vaca.

La propuesta considera que la orden de aprehensión por delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita es constitucionalmente válida.

En el documento que será discutido y votado el martes, se establece que el juez de distrito excedió sus facultades al exigir un estándar probatorio excesivo, propio de un juicio oral, en una etapa preliminar que solo requiere indicios de probabilidad.

Se ratifica que existen datos suficientes que vinculan al investigado con esquemas de triangulación de recursos públicos a través de empresas fantasmales y contratos de obra pública.

Finalmente, la resolución declararía infundado el recurso adhesivo del quejoso, permitiendo que el proceso penal continúe para garantizar la conducción del imputado ante la justicia.