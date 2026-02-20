Ponen de su bolso consejeros y voluntarios para mantener a Cruz Roja Madero

Marco Antonio Delgado Barrios, presidente del Patronato de la institución, informó que la delegación enfrenta limitaciones financieras que afectan la operación de sus unidades

Por. José Luis Rodríguez Castro

| Expreso La Razón

CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS.- Para mantener activos los servicios de emergencia, consejeros y voluntarios realizan aportaciones económicas en la delegación de Ciudad Madero de la Cruz Roja Mexicana.

Marco Antonio Delgado Barrios, presidente del Patronato de la institución, informó que la delegación enfrenta limitaciones financieras que afectan la operación de sus unidades y la atención a la ciudadanía.

“Textualmente lo estamos nosotros, los voluntarios, el consejo, estamos en la recopilación de nuestro recurso para poder solventar estos gastos y mantener activa la Cruz Roja”, dijo.

Para cubrir gastos prioritarios, comentó, se puso en marcha la colecta anual, mediante la cual estiman recaudar alrededor de 200 mil pesos, aunque el monto dependerá de la participación ciudadana.

Actualmente solo una ambulancia se encuentra en funcionamiento, explico, mientras otra permanece fuera de servicio, lo que reduce la capacidad de respuesta ante llamados simultáneos.

El presidente del patronato, comento, que fue reactivada el área de capacitación, que permanecía inactiva, retomando cursos para paramédicos, primeros auxilios y formación de nuevos voluntarios. “Ya logramos activar nuevamente nuestra área de capacitación y estamos dando cursos principalmente a los que llegan como voluntarios”, indicó.

Se trabaja en la regularización administrativa y operativa, con el objetivo de dejar la delegación en condiciones óptimas.

“Para ser voluntario no solamente es tener las ganas, también tienes que certificarte en alguna de las áreas”, explicó.

Más del 90 por ciento del personal es voluntario, dijo, lo que representa una ventaja operativa al no contar con una nómina amplia que comprometa los recursos disponibles.