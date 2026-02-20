Sujeto asesina con un machete a su hijo de 10 años en España

El hombre también hirió de gravedad a su esposa quien intentó salvar la vida de su hijo

ESPAÑA.- Un altercado familiar terminó en una terrible tragedia. Un hombre mató a su hijo de 10 años e hirió de gravedad a su esposa con un machete durante la madrugada de este viernes. El hecho ocurrió en la isla española Tenerife y gracias a un llamado a las autoridades por parte de los vecinos el responsable fue detenido.

El niño murió por una herida en la cabeza realizada un machete de 60 centímetros, reportó la policía local y la Guardia Civil. El hombre estaba en aparente estado de intoxicación pues se resistió al arresto, incluso hirió a uno de los oficiales.

Investigan el caso como un acto de violencia machista

El responsable no contaba con antecedentes penales, ni tenía alguna denuncia en su contra, sin embargo las autoridades investigan el hecho como un acto de violencia machista. Además han decretado dos días de luto oficial.

En lo que va de este 2026 se han registrado nueve asesinatos de mujeres en España a manos de parejas o exparejas.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO