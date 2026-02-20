VIDEO: Alcalde colombiano es descubierto con otro hombre en la cama por su esposa

“Le conviene que esto no se termine; piense en todo lo que perdemos" le dijo el político a su esposa y le pidió que lo dejara de grabar, mientras ella le reclamaba a gritos y sollozaba

COLOMBIA.- Un alcalde enfrenta un fuerte escándalo luego de que su esposa lo encontrara en la cama con otro hombre tras 20 años de relación. La mujer grabó los hechos y, posteriormente, se difundió la grabación del insólito momento ocurrido en Antioquia, Colombia.

En el video se observa al hombre cubierto solo con una toalla de la cintura para abajo, mientras es grabado por su esposa, quien le reclama la infidelidad. Ella afirma que habría preferido que el engaño fuera con otra mujer, llegando incluso a decir que lo aceptaría; pero reprocha profundamente que fuera con un hombre.

“Me acabo de dar cuenta de la clase de hombre que tengo a mi lado: un hombre homosexual”, exclamó la mujer.

Filtran momento en que alcalde es descubierto por su esposa con otro hombre en la cama: “Le conviene que esto no se termine»

El político, de quien hasta ahora se desconoce la identidad, le pide que apague la cámara, pero ella evita que la toque. Él insiste en que guarde el celular para poder dialogar.

“Para que sepa todo el mundo el alcalde que tenemos acá”, gritó ella.

Posteriormente, la mujer le pide que la deje, afirma que no quiere saber nada de él y rompe en llanto. Ante esto, él le propone llegar a un acuerdo por el bien de ambos.

“Le conviene que esto no se termine; piense en todo lo que perdemos, yo he luchado mucho por este puesto”, dijo el político.

Sin embargo, ella asegura que no le interesa seguir aparentando. Cuando cuestiona qué pasará cuando sus hijos se enteren, el hombre afirma que ellos no deben saber nada, a lo que ella responde que se los hará saber.

“Vete con ese hombre con el que estabas en la cama”, sentenció la mujer.

El video, de un minuto y 18 segundos de duración, termina con ambos discutiendo; él suplicando que apague la cámara para negociar y ella llorando mientras le reclama su falta de lealtad tras tantos años

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO