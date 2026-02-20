VIDEO: Apuñalan a reportero que viajaba en motocicleta en la CDMX

CIUDAD DE MÉXICO.- Dos hombres fueron heridos con un cuchillo en la esquina de Doctor Liceaga y Doctor Barragán, en la colonia Doctores, en Ciudad de México. Un peatón atacó a un motociclista de un medio de comunicación y a un civil después de discutir, porque, según dijo, el conductor le aventó la motocicleta.
El motociclista, identificado como un reportero de un reconocido medio de comunicación, se dirigía a su espacio de trabajo, hacia el Boulevard Adolfo López Mateos, en la colonia San Ángel.
Al reclamarle, el agresor sacó un cuchillo y lo hirió en la región del pecho. Un tercer hombre intentó intervenir para calmar la pelea, pero también fue atacado.
Paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) atendieron a los heridos en el lugar y los estabilizaron. El reportero, quien derramó abundante sangre desde el pecho, fue sentado en una cubeta para vendar sus heridas. Ambos fueron trasladados a un hospital.
Detienen a Dionisio «N», hombre que agredió con un cuchillo a 2 personas
De acuerdo con el comunicado de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, policías detuvieron a un responsable del ataque a navajazos, identificado como Dionisio de 53 años, quien fue puesto a disposición de las autoridades para trasladarlo a un Ministerio Público y definir su situación jurídica.
Dionisio fue interceptado en la calle Emiliano Zapata, en la colonia Santa Anita, de la alcaldía Iztacalco. Según comprobaron elementos de la SSC, el detenido tiene antecedentes penales y fue ingresado anteriormente en el Sistema Penitenciario por el delito de homicidio.
