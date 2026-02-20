VIDEO: Apuñalan a reportero que viajaba en motocicleta en la CDMX

Un tercer hombre intentó intervenir para calmar la pelea, pero también fue atacado con el arma blanca

CIUDAD DE MÉXICO.- Dos hombres fueron heridos con un cuchillo en la esquina de Doctor Liceaga y Doctor Barragán, en la colonia Doctores, en Ciudad de México. Un peatón atacó a un motociclista de un medio de comunicación y a un civil después de discutir, porque, según dijo, el conductor le aventó la motocicleta.

El motociclista, identificado como un reportero de un reconocido medio de comunicación, se dirigía a su espacio de trabajo, hacia el Boulevard Adolfo López Mateos, en la colonia San Ángel.

FOTO: @Halcononce

Al reclamarle, el agresor sacó un cuchillo y lo hirió en la región del pecho. Un tercer hombre intentó intervenir para calmar la pelea, pero también fue atacado.

FOTO: @Halcononce

Paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) atendieron a los heridos en el lugar y los estabilizaron. El reportero, quien derramó abundante sangre desde el pecho, fue sentado en una cubeta para vendar sus heridas. Ambos fueron trasladados a un hospital.

Detienen a Dionisio «N», hombre que agredió con un cuchillo a 2 personas

De acuerdo con el comunicado de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, policías detuvieron a un responsable del ataque a navajazos, identificado como Dionisio de 53 años, quien fue puesto a disposición de las autoridades para trasladarlo a un Ministerio Público y definir su situación jurídica.

Fue interceptado en la colonia Santa Anita; tiene un antecedente de homicidio

FOTO: SSC

Dionisio fue interceptado en la calle Emiliano Zapata, en la colonia Santa Anita, de la alcaldía Iztacalco. Según comprobaron elementos de la SSC, el detenido tiene antecedentes penales y fue ingresado anteriormente en el Sistema Penitenciario por el delito de homicidio.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO