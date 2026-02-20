VIDEO: Chofer de Uber baja a una therian por su política de «no mascotas»

El conductor se excusó diciendo que su coche no era para el traslado de animales.

MÉXICO.- Últimamente de lo único que se está hablando en el mundo es de los Therian. Estas son personas que se autoperciben un animal y que se caracterizan como tal. Como era de esperarse la polémica no tardó en aparecer por lo que hay quienes lo toman como algo divertido mientras que otros están totalmente en contra.

Hay varias historias que han surgido en relación a los Therian y una de ella es la de una joven que fue bajada de un Uber ya que la política de la empresa no permite transportar animales. Esto desató una ola de comentarios en las redes sociales.

Los therian son tendencia.

Fuente:Archivo

¿Qué paso con la joven Therian?

El hecho se ha vuelto viral en las redes sociales ya que podemos ver a una joven llamada “Daisy”, que se autopercibe como una perrita de raza galgo español. La therian quiere tomarse un Uber pero no se esperaba la reacción del conductor.

“¿Me estás bromeando o me estás grabando?”, le dijo el chofer a la pasajera therian cuando esta le pide que la lleve al destino seleccionado. Lo sorprendente es que ella le ladra para confirmar por lo que el conductor le dice que la unidad no es para animales.

Así también el chofer le dice a la joven que se percibe perro que solicite la modalidad Uber Pets, diseñada específicamente para viajes con animales de compañía.

El video se hizo viral por lo que los usuarios de las redes sociales reaccionaron de diversas maneras. Hay quienes se siguen burlando de estos jóvenes con identidad y gran futuro, hasta los que aplauden lo que hizo el conductor, quien hizo exactamente lo que ellos querían que hiciera: seguirles el juego y tratarlos como mascotas.

Por el momento no ha trascendido si hay una sanción o pronunciamiento por parte de la empresa, pero si ha quedado claro que los therian deberán aceptar que los traten como lo que ellos se perciben.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO