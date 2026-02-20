VIDEO: Patinadora estuvo cerca de perder un ojo en accidente en los Juegos Olímpicos Milán-Cortina

El aterrador incidente fue captado en cámara y compartido en redes sociales por diferentes usuarios, provocando que se hiciera viral en cuestión de horas

ITALIA.- Kamila Sellier, patinadora polaca que competía en los cuartos de final de los 1,500 metros de patinaje short-track la tarde del viernes en los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina, protagonizó un aterrador accidente con la cuchilla de un patín que le cortó la cara y estuvo a unos cuantos centímetros de provocarle la pérdida del ojo izquierdo.

El incidente ocurrió después de que la atleta resbalara en una curva y cayera a la pista; en ese mismo instante, una de sus contrincantes levantó su patín y la golpeó en la cara con la cuchilla. Un video compartido en redes sociales y que se volvió viral en apenas unas cuantas horas muestra el momento exacto en que le hacen el profundo corte en el rostro que acabó por dejarla fuera de la competencia.

Fotografías compartidas por agencias de noticias como Agence France-Presse (AFP) muestran el momento exacto en que un equipo de primeros auxilios la atiende, mientras ella yace sobre la pista de hielo, minutos antes de ser extraída en camilla para ser atendida con mayor detalle.

Un grave accidente que pudo terminar en tragedia

La carrera que se celebraba en la Milano Ice Skating Arena fue interrumpida mientras Sellier recibía atención. The Associated Press (AP) reportó que una sábana blanca fue utilizada para evitar que la multitud observara cómo recibía atención. A pesar de lo impactante del accidente, la patinadora saludó con el pulgar al público mientras se la llevaban a bordo de una camilla.

Tras su paso fue dejando un rastro de sangre sobre la última curva de la pista. Este tuvo que ser limpiado por los trabajadores durante el descanso.

Luego de recibir atención, especialistas detallaron que el ojo de Sellier se encontraba a salvo y que recibió puntos de sutura en el estaio antes de que fuera trasladada al hospital para hacerle más pruebas.

Sellier cayó junto con Ariana Fontana, 15 veces medallista olímpica de Italia, cuyo traje sufrió un corte. La atleta tuvo que recibir ayuda de su fisioterapeuta en la cadera izquierda durante la pausa. Logró quedarse con el segundo lugar y clasificar a la siguiente ronda de la competencia.

Mientras tanto, Kristen Santos Griswold, la patinadora estadounidense considerada como la culpable del incidente, quedó descalificada y fue penalizada por un adelantamiento ilegal, mismo que contribuyó a la cadena de desgracias captada en video y que hoy son noticia. Esto no permitió que pudiera avanzar a la siguiente fase.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO