Mejora gobierno de Altamira condiciones de la avenida de la Industria

Mediante un programa de bacheo que incluye las principales vialidades de la ciudad

Por Oscar Figueroa

Expreso-La Razón

Por instrucciones del alcalde Dr. Armando Martínez Manríquez, el Gobierno Municipal de Altamira a través de Obras Públicas, dio inicio a un intenso programa de bacheo en la Avenida de la Industria, una de las arterias más transitadas del municipio, como parte de las acciones permanentes para fortalecer la infraestructura urbana y mejorar la movilidad.

Estas labores forman parte de una estrategia integral que contempla la rehabilitación de las principales vialidades de la ciudad, atendiendo de manera directa las solicitudes de la ciudadanía y reafirmando el compromiso de la actual administración con el desarrollo ordenado y la transformación de Altamira.

El programa de bacheo se ejecuta garantizando la mayor durabilidad en las reparaciones y una circulación más segura para automovilistas, transportistas y peatones. Asimismo, estas acciones contribuyen a brindar mayor seguridad vial.

El presidente municipal destacó que su gobierno trabaja de manera constante en la mejora de la infraestructura urbana, priorizando aquellas zonas con mayor aforo vehicular y que representan puntos estratégicos para la actividad económica del municipio.

Con obras bien planeadas y ejecutadas con responsabilidad, el Gobierno de Altamira continúa avanzando en la consolidación de un municipio moderno, funcional y competitivo, demostrando que la transformación se construye con acciones concretas que impactan positivamente en la calidad de vida de las familias altamirenses.