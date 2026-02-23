Por homicidio calificado lo condenan a más de 27 años de prisión

Por Benigno Solís
Expreso-La Razón
TAMPICO, TAM.- Un hombre fue sentenciado a 27 años y 6 meses de prisión, por el delito de homicidio calificado.
Los hechos ocurrieron en el año 2019, en una colonia del municipio de Tampico
Con base en las pruebas presentadas por el agente del Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas, un tribunal de enjuiciamiento dictó sentencia de 27 años y 6 meses de prisión en contra de José David «S» quien fue encontrado responsable de ese delito.
De acuerdo con los hechos acreditados durante el juicio oral, el 30 de abril de 2019, en la colonia Revolución Verde de ese municipio, el hoy sentenciado agredió a la víctima con un arma blanca, causándole lesiones que le provocaron la muerte.
Tras el análisis de los elementos probatorios, la autoridad judicial acreditó plenamente la responsabilidad penal del acusado.